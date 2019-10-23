Рассказ отца: Как едва не случилось насилие над ребёнком в Актау

Фото очевидцев
Папа девочки рассказал, что в воскресенье днем его дочь и младший сын отправились погулять во двор, и ничто не предвещало беды.
По его словам, во дворе они были не одни, на улице гуляли и другие дети.
- В этот день я был на работе, мне позвонила жена и сообщила о пропаже дочери. После звонка жены я сразу же приехал домой. Младший сын рассказал, что взрослый мужчина пообещал им с сестрой сладости, и они пошли за ним. После чего он сказал сыну остаться и увел дочку в неизвестном направлении. Вначале мы самостоятельно искали ее. Сын примерно показал, куда идти, а потом, видимо, разволновался и стал путаться. Тогда я сразу же позвонил в полицию, - рассказал отец девочки.
Глава семьи сообщил, что, не дожидаясь известий от полиции, они продолжали самостоятельные поиски.
- У меня уже заканчивалась зарядка на телефоне, и мы с супругой решили вернуться домой и подзарядить его немного, так как я бы остался без связи. И в этот момент позвонили сотрудники полиции, и сообщили, что нашли ее. После того, как нам вернули дочь, мы ее отвезли в больницу на обследование. Дочка плакала и была очень напугана. К счастью, все закончилось благополучно, этот мужчина не успел ничего сделать с ней, - рассказал отец пострадавшей девочки.
Глава семьи выражает благодарность сотрудникам полиции.
- Спасибо патрульным Асхату Ибраеву и Темирлану Сатиму. Благодаря им наша дочь жива и здорова. Они в нужный момент поехали на кладбище и нашли ее там, - отметил отец девочки.
Напомним, инцидент произошёл 20 октября. Примерно в 11:00 около 28 микрорайона неизвестный мужчина подошёл к девочке и обманным путём повёл ребенка в сторону кладбища. Мужчина хотел совершить развратные сексуальные действия, но, заметив прохожих, испугался и сбежал в неизвестном направлении.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий отделом криминальной полиции Актау был установлен и задержан подозреваемый, ранее судимый. Признательные показания получены. Мужчина водворён в изолятор временного содержания.
В отношении мужчины проводится досудебное расследование по статье 120 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам, либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей в отношении заведомо несовершеннолетней).
По его словам, во дворе они были не одни, на улице гуляли и другие дети.
- В этот день я был на работе, мне позвонила жена и сообщила о пропаже дочери. После звонка жены я сразу же приехал домой. Младший сын рассказал, что взрослый мужчина пообещал им с сестрой сладости, и они пошли за ним. После чего он сказал сыну остаться и увел дочку в неизвестном направлении. Вначале мы самостоятельно искали ее. Сын примерно показал, куда идти, а потом, видимо, разволновался и стал путаться. Тогда я сразу же позвонил в полицию, - рассказал отец девочки.
Глава семьи сообщил, что, не дожидаясь известий от полиции, они продолжали самостоятельные поиски.
- У меня уже заканчивалась зарядка на телефоне, и мы с супругой решили вернуться домой и подзарядить его немного, так как я бы остался без связи. И в этот момент позвонили сотрудники полиции, и сообщили, что нашли ее. После того, как нам вернули дочь, мы ее отвезли в больницу на обследование. Дочка плакала и была очень напугана. К счастью, все закончилось благополучно, этот мужчина не успел ничего сделать с ней, - рассказал отец пострадавшей девочки.
Глава семьи выражает благодарность сотрудникам полиции.
- Спасибо патрульным Асхату Ибраеву и Темирлану Сатиму. Благодаря им наша дочь жива и здорова. Они в нужный момент поехали на кладбище и нашли ее там, - отметил отец девочки.
Напомним, инцидент произошёл 20 октября. Примерно в 11:00 около 28 микрорайона неизвестный мужчина подошёл к девочке и обманным путём повёл ребенка в сторону кладбища. Мужчина хотел совершить развратные сексуальные действия, но, заметив прохожих, испугался и сбежал в неизвестном направлении.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий отделом криминальной полиции Актау был установлен и задержан подозреваемый, ранее судимый. Признательные показания получены. Мужчина водворён в изолятор временного содержания.
В отношении мужчины проводится досудебное расследование по статье 120 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам, либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей в отношении заведомо несовершеннолетней).
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