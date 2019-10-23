«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 23 Октября
+15...+13
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 389.75 KZT
  • €1 = 434.26 KZT
  • 1 RUB = 6.12 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:43

Просмотров: 1381

Рассказ отца: Как едва не случилось насилие над ребёнком в Актау

Отец девочки, которую неизвестный мужчина пытался изнасиловать на кладбище, решился рассказать детали страшного инцидента.

Фото очевидцев
Папа девочки рассказал, что в воскресенье днем его дочь и младший сын отправились погулять во двор, и ничто не предвещало беды.

По его словам, во дворе они были не одни, на улице гуляли и другие дети.

- В этот день я был на работе, мне позвонила жена и сообщила о пропаже дочери. После звонка жены я сразу же приехал домой. Младший сын рассказал, что взрослый мужчина пообещал им с сестрой сладости, и они пошли за ним. После чего он сказал сыну остаться и увел дочку в неизвестном направлении. Вначале мы самостоятельно искали ее. Сын примерно показал, куда идти, а потом, видимо, разволновался и стал путаться. Тогда я сразу же позвонил в полицию, - рассказал отец девочки.

Глава семьи сообщил, что, не дожидаясь известий от полиции, они продолжали самостоятельные поиски.

- У меня уже заканчивалась зарядка на телефоне, и мы с супругой решили вернуться домой и подзарядить его немного, так как я бы остался без связи. И в этот момент позвонили сотрудники полиции, и сообщили, что нашли ее. После того, как нам вернули дочь, мы ее отвезли в больницу на обследование. Дочка плакала и была очень напугана. К счастью, все закончилось благополучно, этот мужчина не успел ничего сделать с ней, - рассказал отец пострадавшей девочки.

Глава семьи выражает благодарность сотрудникам полиции.

- Спасибо патрульным Асхату Ибраеву и Темирлану Сатиму. Благодаря им наша дочь жива и здорова. Они в нужный момент поехали на кладбище и нашли ее там, - отметил отец девочки.

Напомним, инцидент произошёл 20 октября. Примерно в 11:00 около 28 микрорайона неизвестный мужчина подошёл к девочке и обманным путём повёл ребенка в сторону кладбища. Мужчина хотел совершить развратные сексуальные действия, но, заметив прохожих, испугался и сбежал в неизвестном направлении.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий отделом криминальной полиции Актау был установлен и задержан подозреваемый, ранее судимый. Признательные показания получены. Мужчина водворён в изолятор временного содержания.

В отношении мужчины проводится досудебное расследование по статье 120 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам, либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей в отношении заведомо несовершеннолетней).



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика