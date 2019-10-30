В Жанаозене полностью сгорела квартира

Видео очевидцев происшествия.

Происшествие случилось 29 октября в 21:45.По данным ДЧС области, произошел пожар в одной из квартир одноэтажного дома, расположенного на улице Жанакурылыс в поселке Кызылсай (Жанаозен).Квартира сгорела полностью, пламя распространилось на крышу здания.- Площадь горения составила 280 квадратных метров. При пожаре никто не пострадал. Огонь был ликвидирован в 00:15. При тушении пожара были задействованы: три автоцистерны, одна автолестница и 15 сотрудников службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ (СПиАСР) ДЧС области. В ликвидации возгорания также участвовали пять сотрудников и три единицы техники негосударственной противопожарной службы «Семсер-12», и три сотрудника полиции, - сообщили в пресс-службе ДЧС области.