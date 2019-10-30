Неофициальный источник: В ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» произошло задержание работников

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Работников из состава руководителей товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «AllianceEnergoSnab-Актау», как сообщает неофициальный источник, задержали сотрудники департамента экономических расследований (ДЭР) Мангистауской области.



Источник также сообщает, что сотрудниками ДЭР были конфискованы рабочие документы данного отдела компании.



Редакция Lada.kz не располагает точными данными по этому инциденту. Нами направлен официальный запрос в ДЭР Мангистауской области.



Точная информация будет предоставлена позже.