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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 13:52

Просмотров: 1130

Неофициальный источник: В ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» произошло задержание работников

Задержание работников энергоснабжающей компании произошло вчера, 29 октября. Об этом сообщает неофициальный источник.

Иллюстративное фото из открытых источников
Работников из состава руководителей товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «AllianceEnergoSnab-Актау», как сообщает неофициальный источник, задержали сотрудники департамента экономических расследований (ДЭР) Мангистауской области.

Источник также сообщает, что сотрудниками ДЭР были конфискованы рабочие документы данного отдела компании.

Редакция Lada.kz не располагает точными данными по этому инциденту. Нами направлен официальный запрос в ДЭР Мангистауской области.

Точная информация будет предоставлена позже.



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Комментарии ( 3 )

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Князь (Посетители) Сегодня, 14:44
А ведь хорошо lol что не говори просто чудесно. rofl
 
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  • Князь
 arelav_74 (Посетители) Сегодня, 14:43
Цитата: Евгений Сахаров
Красавчики проворовались?

Что за вопрос??? Эта прокладка только этим и занимается!!! Давить их надо! Молодцы ДЭРовцы!

Каждый по своему прав... А по Моему нет!
 
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Евгений Сахаров (Посетители) Сегодня, 14:07
Красавчики проворовались?
 
 

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