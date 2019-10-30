Героин и опий в особо крупном размере изъяли у жителя Актау

Как нам стало известно из достоверных источников, в ходе проведения негласных следственных действий сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции региона 29 октября в 14:00 задержали ранее судимого за хранение и сбыт наркотиков жителя Актау.В ходе обыска его служебного ангара в сейфе были обнаружены героин весом 146,37 грамма и опий весом 13,08 грамма, а также электронные весы, ружье и рыба осетровых пород общим весом 127,2 кг.- В отношении задержанного ведется досудебное расследование по статье 297 части 3 УК РК (незаконного хранение и сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Он водворен в изолятор временного содержания, - отметили в достоверном источнике.Задержанному грозит уголовная ответственность сроком от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.