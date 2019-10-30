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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:10

Просмотров: 2165

Героин и опий в особо крупном размере изъяли у жителя Актау

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности при обыске служебного ангара в сейфе у жителя Актау обнаружили наркотические средства, такие как героин и опий. А также электронные весы, ружье и рыбу осетровых пород общим весом 127,2 кг. Об этом известно из достоверных источников.

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Как нам стало известно из достоверных источников, в ходе проведения негласных следственных действий сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции региона 29 октября в 14:00 задержали ранее судимого за хранение и сбыт наркотиков жителя Актау.

В ходе обыска его служебного ангара в сейфе были обнаружены героин весом 146,37 грамма и опий весом 13,08 грамма, а также электронные весы, ружье и рыба осетровых пород общим весом 127,2 кг.



- В отношении задержанного ведется досудебное расследование по статье 297 части 3 УК РК (незаконного хранение и сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Он водворен в изолятор временного содержания, - отметили в достоверном источнике.

Задержанному грозит уголовная ответственность сроком от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.



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Комментарии ( 1 )

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Князь (Посетители) Сегодня, 18:56
Героин и опий в особо крупном размере изъяли у жителя Актау
И это размер? shock
героин весом 146,37 грамма
опий весом 13,08
и рыба
общим весом 127,2 кг.
ни о чём короче.
 
 

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