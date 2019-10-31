В Жанаозене произошло два факта наезда на пешеходов

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Первый дорожный инцидент зарегистрирован в 18:10 около роддома. Пострадавшая 20-летняя девушка была доставлена каретой скорой помощи в Жанаозенскую многопрофильную городскую больницу. У нее диагностированы: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей головы. Ей проведены противошоковые мероприятия.



Второй факт наезда произошел в 18:30 на пешеходном переходе в микрорайоне «Оркен». Пострадавшим оказался семилетний ученик 2 класса. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей лица. Ему также были проведены противошоковые мероприятия, и он госпитализирован в травматологическое отделение.