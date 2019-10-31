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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:39

Просмотров: 30

Внедорожник сбил лошадь в Мангистау

Дорожный инцидент произошёл утром 31 октября по дороге в международный аэропорт Актау. Подробности сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Кадр видео
Водитель Toyota Land Cruiser Prado, по информации ведомства, не заметил выбежавшее на дорогу животное.

В результате аварии никто не пострадал.
Лошадь погибла на месте. Полиция установила личность её хозяина.

Водитель внедорожника намерен обратиться в суд для возмещения морального и материального ущерба.

- По данному факту на водителя Toyota Land Cruiser Prado был составлен протокол по части 1 статьи 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб), - отметили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.


Ему грозит штраф в размере 20 месячных расчетных показателей (МРП) – 50 500 тенге или лишение прав на полгода.

Стражи порядка убедительно просят не отпускать домашний скот без присмотра и одевать на него светоотражающие ленты.




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