Внедорожник сбил лошадь в Мангистау

- По данному факту на водителя Toyota Land Cruiser Prado был составлен протокол по части 1 статьи 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб), - отметили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Водитель Toyota Land Cruiser Prado, по информации ведомства, не заметил выбежавшее на дорогу животное.В результате аварии никто не пострадал.Лошадь погибла на месте. Полиция установила личность её хозяина.Водитель внедорожника намерен обратиться в суд для возмещения морального и материального ущерба.Ему грозит штраф в размере 20 месячных расчетных показателей (МРП) – 50 500 тенге или лишение прав на полгода.Стражи порядка убедительно просят не отпускать домашний скот без присмотра и одевать на него светоотражающие ленты.