«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 05 Ноября
+8...+12
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 388.39 KZT
  • €1 = 432.24 KZT
  • 1 RUB = 6.13 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 17:17

Просмотров: 4040

Сбежали из ИВС и укрылись в частном доме: в деле о жанаозенских преступниках появился новый фигурант

В Жанаозенском городском суде вынесли приговор «подельнику» троих преступников-беглецов.

Сбежавшие из ИВС преступники
В Жанаозенском городском суде сообщили, что к трём годам ограничения свободы приговорили мужчину, который помог укрыться троим преступникам, сбежавшим из изолятора временного содержания.

- Судом установлено, что Т. умышленно, зная, что подсудимые М., О. и А. совершили тяжкое преступление и сбежали из изолятора временного содержания, рассказал им, что у К. есть недосторенный дом по улице «Рахат-4», чтобы те спрятались от органов розыска. Т. с К. забрали сбежавших преступников на автомобиле марки «Ниссан Максима» и спрятали в недостроенном доме, - сообщили в пресс-службе жанаозенского городского суда.

Приговором Жанаозенского городского суда подсудимый Т. признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьёй 432 Уголовного кодекса РК. Ему назначено наказание сроком на три года ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, ранее полиция отрицала побег подозреваемых из-под стражи. И сообщала, что разыскиваемые граждане, подозреваемые в совершении разбойного нападения на один из магазинов Жанаозена, не совершали побег из изолятора временного содержания. В Сети было опубликовано видео задержания подозреваемых в разбойном нападении в Жанаозене.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • tolk
 n92 (Посетители) Сегодня, 22:27
интересно как эти трое молодых сбежали с ИВС?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • tolk
 tim77712 (Посетители) Сегодня, 18:19
Вот и верь комментариям служителей!!!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • tolk
 Vohazab (Посетители) Сегодня, 17:59
В этой истории изначально всё было покрыто мраком.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика