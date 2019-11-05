Сбежали из ИВС и укрылись в частном доме: в деле о жанаозенских преступниках появился новый фигурант

Сбежавшие из ИВС преступники
В Жанаозенском городском суде сообщили, что к трём годам ограничения свободы приговорили мужчину, который помог укрыться троим преступникам, сбежавшим из изолятора временного содержания.
- Судом установлено, что Т. умышленно, зная, что подсудимые М., О. и А. совершили тяжкое преступление и сбежали из изолятора временного содержания, рассказал им, что у К. есть недосторенный дом по улице «Рахат-4», чтобы те спрятались от органов розыска. Т. с К. забрали сбежавших преступников на автомобиле марки «Ниссан Максима» и спрятали в недостроенном доме, - сообщили в пресс-службе жанаозенского городского суда.
Приговором Жанаозенского городского суда подсудимый Т. признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьёй 432 Уголовного кодекса РК. Ему назначено наказание сроком на три года ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу.
Напомним, ранее полиция отрицала побег подозреваемых из-под стражи. И сообщала, что разыскиваемые граждане, подозреваемые в совершении разбойного нападения на один из магазинов Жанаозена, не совершали побег из изолятора временного содержания. В Сети было опубликовано видео задержания подозреваемых в разбойном нападении в Жанаозене.
- Судом установлено, что Т. умышленно, зная, что подсудимые М., О. и А. совершили тяжкое преступление и сбежали из изолятора временного содержания, рассказал им, что у К. есть недосторенный дом по улице «Рахат-4», чтобы те спрятались от органов розыска. Т. с К. забрали сбежавших преступников на автомобиле марки «Ниссан Максима» и спрятали в недостроенном доме, - сообщили в пресс-службе жанаозенского городского суда.
Приговором Жанаозенского городского суда подсудимый Т. признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьёй 432 Уголовного кодекса РК. Ему назначено наказание сроком на три года ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу.
Напомним, ранее полиция отрицала побег подозреваемых из-под стражи. И сообщала, что разыскиваемые граждане, подозреваемые в совершении разбойного нападения на один из магазинов Жанаозена, не совершали побег из изолятора временного содержания. В Сети было опубликовано видео задержания подозреваемых в разбойном нападении в Жанаозене.