Резали ножом и издевались: Волонтеры Актау просят помощи для бездомной собаки

Фото предоставлено общественным фондом «Шанс»
Пострадавшее животное обнаружили 6 октября. Альбина Тайырова рассказала подробности состояния собаки на тот момент.
- Моя сестра живет на дачах, она увидела этого пса и отправила мне фото. Я нашла тех, кто может помочь мне перевезти собаку, отправились на дачи. Собаку забрали, поехали к ветеринару. Там собаке перевязали лапы, так как одна лапа у нее была сломана, а также имелись порезы на горле, - сказала Альбина Тайырова.
Сейчас собака находится во временном «приюте». По словам Альбины Тайыровой, если животное сможет выжить в ближайшие пару дней, ей предстоит серьезная операция.
- Нам срочно нужны дорогостоящие препараты, оплатить передержку, ему для восстановления сил нужно будет особое питание! Но нам нечем за это платить. Помогите нам, пожалуйста, добрые жители Актау, - сказали в общественном фонде «Шанс».
Всем, кто желает помочь животному, можно обратиться по телефону: 8 (775) 251-79-76 (Альбина).
Реквизиты для сбора денежных средств:
QIWI: 7701 4755549
Halyk Bank: 4405 6376 1913 0224
Kaspi Gold: 5169 4971 4582 0357
С пометкой «Для пёсика».
- Моя сестра живет на дачах, она увидела этого пса и отправила мне фото. Я нашла тех, кто может помочь мне перевезти собаку, отправились на дачи. Собаку забрали, поехали к ветеринару. Там собаке перевязали лапы, так как одна лапа у нее была сломана, а также имелись порезы на горле, - сказала Альбина Тайырова.
Сейчас собака находится во временном «приюте». По словам Альбины Тайыровой, если животное сможет выжить в ближайшие пару дней, ей предстоит серьезная операция.
- Нам срочно нужны дорогостоящие препараты, оплатить передержку, ему для восстановления сил нужно будет особое питание! Но нам нечем за это платить. Помогите нам, пожалуйста, добрые жители Актау, - сказали в общественном фонде «Шанс».
Всем, кто желает помочь животному, можно обратиться по телефону: 8 (775) 251-79-76 (Альбина).
Реквизиты для сбора денежных средств:
QIWI: 7701 4755549
Halyk Bank: 4405 6376 1913 0224
Kaspi Gold: 5169 4971 4582 0357
С пометкой «Для пёсика».
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