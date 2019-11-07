Резали ножом и издевались: Волонтеры Актау просят помощи для бездомной собаки

Пострадавшее животное обнаружили 6 октября. Альбина Тайырова рассказала подробности состояния собаки на тот момент.- Моя сестра живет на дачах, она увидела этого пса и отправила мне фото. Я нашла тех, кто может помочь мне перевезти собаку, отправились на дачи. Собаку забрали, поехали к ветеринару. Там собаке перевязали лапы, так как одна лапа у нее была сломана, а также имелись порезы на горле, - сказала Альбина Тайырова.Сейчас собака находится во временном «приюте». По словам Альбины Тайыровой, если животное сможет выжить в ближайшие пару дней, ей предстоит серьезная операция.- Нам срочно нужны дорогостоящие препараты, оплатить передержку, ему для восстановления сил нужно будет особое питание! Но нам нечем за это платить. Помогите нам, пожалуйста, добрые жители Актау, - сказали в общественном фонде «Шанс».Всем, кто желает помочь животному, можно обратиться по телефону:(Альбина).Реквизиты для сбора денежных средств:7701 47555494405 6376 1913 02245169 4971 4582 0357С пометкой «Для пёсика».