Полиция Актау: Гражданку Узбекистана задержали за распространение порнографии

Статья 311. Незаконное распространение порнографических материалов или предметов

Незаконные изготовление в целях распространения или рекламирования, распространение, рекламирование порнографических материалов или предметов, а равно незаконные перемещение или торговля печатными изданиями, кино- или видеоматериалами, изображениями или иными предметами порнографического характера – наказываются штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.



Статья 190. Мошенничество

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

2. Мошенничество, совершенное:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) неоднократно;

3) лицом с использованием своего служебного положения;

4) путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

5) в сфере государственных закупок, - наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Мошенничество, совершенное:

1) в крупном размере;

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;

3) в отношении двух или более лиц, - наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.

ОПМ «Anti-fraud» провели полицейские Мангистау на территории области.- Цель мероприятия - пресечение преступлений в сфере информационных технологий. В ходе мероприятия по области было зарегистрировано пять фактов интернет-мошенничества, - сообщили в пресс-службе ведомства.Одно из преступлений в сфере информационных технологий произошло 6 ноября в Актау.- В ходе ОПМ установлена и задержана гражданка Республики Узбекистан за публикацию и рекламирование порнографических изображений в интернет-сайте «Kizdar.нет». Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) в соответствии со статьей 311 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (УК РК), - пояснили в пресс-службе департамента полиции области.Помимо этого сотрудниками отделения криминальной полиции Каракиянского района был выявлен нераскрытый факт мошенничества. В январе 2019 года неизвестное лицо умышленно, из корыстных побуждений, пытаясь завладеть деньгами потерпевшего в размере 30 тысяч тенге через социальную сеть «Whatsapp Messenger», путем уговоров получило деньги через QIWI-кошелек.- По данному факту в результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан житель Каракиянского района. Подозреваемый дал признательные показания. Факт зарегистрировали ЕРДР Каракиянского района по статье 24-3, а также пункту 4, части 2, статьи 190 УК РК, - подытожили в пресс-службе ведомства.