Полиция Актау: Гражданку Узбекистана задержали за распространение порнографии

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ОПМ «Anti-fraud» провели полицейские Мангистау на территории области.
- Цель мероприятия - пресечение преступлений в сфере информационных технологий. В ходе мероприятия по области было зарегистрировано пять фактов интернет-мошенничества, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Одно из преступлений в сфере информационных технологий произошло 6 ноября в Актау.
- В ходе ОПМ установлена и задержана гражданка Республики Узбекистан за публикацию и рекламирование порнографических изображений в интернет-сайте «Kizdar.нет». Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) в соответствии со статьей 311 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (УК РК), - пояснили в пресс-службе департамента полиции области.
Помимо этого сотрудниками отделения криминальной полиции Каракиянского района был выявлен нераскрытый факт мошенничества. В январе 2019 года неизвестное лицо умышленно, из корыстных побуждений, пытаясь завладеть деньгами потерпевшего в размере 30 тысяч тенге через социальную сеть «Whatsapp Messenger», путем уговоров получило деньги через QIWI-кошелек.
- По данному факту в результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан житель Каракиянского района. Подозреваемый дал признательные показания. Факт зарегистрировали ЕРДР Каракиянского района по статье 24-3, а также пункту 4, части 2, статьи 190 УК РК, - подытожили в пресс-службе ведомства.
Для справки:
- Цель мероприятия - пресечение преступлений в сфере информационных технологий. В ходе мероприятия по области было зарегистрировано пять фактов интернет-мошенничества, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Одно из преступлений в сфере информационных технологий произошло 6 ноября в Актау.
- В ходе ОПМ установлена и задержана гражданка Республики Узбекистан за публикацию и рекламирование порнографических изображений в интернет-сайте «Kizdar.нет». Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) в соответствии со статьей 311 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (УК РК), - пояснили в пресс-службе департамента полиции области.
Помимо этого сотрудниками отделения криминальной полиции Каракиянского района был выявлен нераскрытый факт мошенничества. В январе 2019 года неизвестное лицо умышленно, из корыстных побуждений, пытаясь завладеть деньгами потерпевшего в размере 30 тысяч тенге через социальную сеть «Whatsapp Messenger», путем уговоров получило деньги через QIWI-кошелек.
- По данному факту в результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан житель Каракиянского района. Подозреваемый дал признательные показания. Факт зарегистрировали ЕРДР Каракиянского района по статье 24-3, а также пункту 4, части 2, статьи 190 УК РК, - подытожили в пресс-службе ведомства.
Для справки:
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