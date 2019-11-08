В Жанаозене при проведении ремонта канализации в подвале одного из домов умерли двое рабочих

В сети распространяется видео, на кадрах которого видно, что на месте происшествия двое погибших накрыты тряпкой и рядом с ними бригада Скорой медицинской помощи. По словам автора видео, рабочие погибли из-за халатности. Мужчина говорит, что в подвале произошёл порыв, и рабочие спустились туда.- Сколько здесь квартир, все сдают деньги на ремонт, но КСК и коммунальные службы ничего не делают. Постоянно говорят «потом» или сваливают друг на друга. Ни за что рабочие погибли, - говорит автор ролика.По данным автора видео, инцидент произошёл во время ремонта канализации.- В подвале дома №2 в микрорайоне Самал при проведении ремонта системы канализации умерли двое сантехников ТОО «Коммуналдық қызметтер», - сообщалось на странице региональной службы коммуникаций в Instagram.Бригада Скорой медицинской помощи выехала на место вызова в 14:46. По приезду бригады Скорой медицинской помощи в 14:50 медики констатировали смерть обоих мужчин.- Личности умерших установлены. Дело находится на контроле у акима Жанаозена Максата Ибагарова, - отметили в РСК области.