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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 11:33

Просмотров: 1506

Бочку с марихуаной обнаружили полицейские Актау

Наркотическое вещество нашли в 200-литровой металлической бочке в ходе обыска одной из производственных баз города. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото предоставлено пресс-службой департамента полиции Мангистауской области
Крупную партию обнаружили сотрудники полиции 4 ноября.

Во время обыска производственной базы в 200-литровой металлической бочке было обнаружено более 70 килограммов наркотического средства «марихуана».

Бочку с марихуаной обнаружили полицейские Актау


- По данному факту было начато досудебное расследование по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Республики Казахстан (УК РК). Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания, - отметили в пресс-службе ведомства.

Для справки:
Статья 296. Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта
1. Немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров в общественных местах – наказывается штрафом в размере до восьмидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмидесяти часов, либо арестом на срок до двадцати суток.
2. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров – наказываются штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток.
3. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере – наказываются штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток.
4. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере – наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.
Примечания.
1. Размер наркотических средств и психотропных веществ определяется Сводной таблицей об отнесении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, обнаруженных в незаконном обороте, к небольшим, крупным и особо крупным размерам, утверждаемой Правительством Республики Казахстан. Небольшой, крупный и особо крупный размеры аналогов наркотических средств и психотропных веществ соответствуют небольшому, крупному и особо крупному размерам наркотических средств и психотропных веществ, аналогами которых они являются.
2. Лицо, добровольно сдавшее наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги, прекурсоры, приобретенные им для личного потребления, либо добровольно обратившееся в медицинское учреждение за оказанием медицинской помощи в связи с потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в немедицинских целях, либо активно способствовавшее раскрытию или пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем, освобождается от уголовной ответственности по настоящей статье.



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Комментарии ( 5 )

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Kompot (Посетители) Сегодня, 18:15
12-й регион, часть статьи выбрана абсолютно правильно, т.к. в особо крупном размере. Потому что это статья 296 "хранение, без цели сбыта".
А так да, если у тебя нашли хоть тонну анаши, то получишь срок меньше, чем если продал одну "коробку" ))
 
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  • Papirosso
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 15:07
- По данному факту было начато досудебное расследование по части 4 статьи 296 УК РК

Непонятный какой-то алгоритм выбора части статьи для возбуждения уголовного дела. Тут 70 кило в бочке и для личного употребления получилось,а иной раз хапнут с двумя стаканами и уже часть статьи идёт по "тяжёлой" Это от человека (его связей) зависит?
 
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  • alanalda1
  • shurik_kz11
 СаМ (Посетители) Сегодня, 12:34
Ура!!! У нас своя наркомафия, войдем в тридцатку развитых.
 
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бася (Посетители) Сегодня, 12:16
прям как пираты какие то , в бочки всё добро закатано lol
 
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  • бася
  • alanalda1
  • shurik_kz11
 aalleennaa69 (Посетители) Сегодня, 11:44
И это без цели сбыта ? Не смешите !!! Наверно с ментами не поделился на этот раз
 
 

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