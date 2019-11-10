Чуть не сбившего ребёнка водителя в Актау наказала полиция

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Водитель едва не сбил переходящего дорогу ребёнка на нерегулируемом пешеходном переходе.
Позже полиция установила личность правонарушителя. В отношении него был составлен протокол по части 1 статьи 600 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан (КоАП РК) - Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения.
Ему придётся выплатить штраф в размере десяти месячных расчётных показателей (МРП), то есть 25 250 тенге.
Напомним, видеозапись с аварийной ситуацией была опубликована в рубрике «Народные новости».
Позже полиция установила личность правонарушителя. В отношении него был составлен протокол по части 1 статьи 600 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан (КоАП РК) - Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения.
Ему придётся выплатить штраф в размере десяти месячных расчётных показателей (МРП), то есть 25 250 тенге.
Напомним, видеозапись с аварийной ситуацией была опубликована в рубрике «Народные новости».
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