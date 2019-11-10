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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:04

Просмотров: 147

Чуть не сбившего ребёнка водителя в Актау наказала полиция

Стражи порядка установили личность нарушителя и привлекли его к ответственности. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции Мангистауской области.

Кадр видео
Водитель едва не сбил переходящего дорогу ребёнка на нерегулируемом пешеходном переходе.

Позже полиция установила личность правонарушителя. В отношении него был составлен протокол по части 1 статьи 600 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан (КоАП РК) - Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения.

Ему придётся выплатить штраф в размере десяти месячных расчётных показателей (МРП), то есть 25 250 тенге.

Напомним, видеозапись с аварийной ситуацией была опубликована в рубрике «Народные новости».




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