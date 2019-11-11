Наезд на пешехода и две смертельные аварии произошли в Мангистау за выходные

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Одна из аварий произошла на трассе Жанаозен-Батыр, возле ресторана «Береке», 9 ноября примерно в 19:20.



В результате столкновения с верблюдом погибли четырёхлетняя девочка и 29-летний мужчина.



- В аварии также пострадали два человека. У женщины 1979 года рождения диагностированы закрытая черепно-мозговая травма (ЗЧМТ), сотрясение головного мозга (СГМ) и носовое кровотечение. Мужчина 1972 года рождения получил ЗЧМТ и СГМ. Они оба были доставлены в Мангистаускую областную больницу (МОБ), - пояснили в пресс-службе управления здравоохранения области.



Второе смертельное ДТП произошло в 7 микрорайоне Актау, напротив ресторана Montana Blanca, в ночь с 10 на 11 ноября.



В результате наезда на пешехода скончался неизвестный 27-летний мужчина азиатской наружности.



В эту же ночь был совершён ещё один наезд на пешехода.



Это произошло напротив здания военкомата в 24 микрорайоне. В результате наезда пострадал мужчина 1998 года рождения. У него были диагностированы ЗЧМТ, СГМ, переломы ноги и руки. Пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения.