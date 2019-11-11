«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 11 Ноября
+14...+12
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 388.29 KZT
  • €1 = 428.56 KZT
  • 1 RUB = 6.08 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 10:19

Просмотров: 962

Наезд на пешехода и две смертельные аварии произошли в Мангистау за выходные

В дорожно-транспортных происшествиях, которые случились 9 и 10 ноября, погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.

Иллюстративное фото из открытых источников
Одна из аварий произошла на трассе Жанаозен-Батыр, возле ресторана «Береке», 9 ноября примерно в 19:20.

В результате столкновения с верблюдом погибли четырёхлетняя девочка и 29-летний мужчина.

- В аварии также пострадали два человека. У женщины 1979 года рождения диагностированы закрытая черепно-мозговая травма (ЗЧМТ), сотрясение головного мозга (СГМ) и носовое кровотечение. Мужчина 1972 года рождения получил ЗЧМТ и СГМ. Они оба были доставлены в Мангистаускую областную больницу (МОБ), - пояснили в пресс-службе управления здравоохранения области.

Второе смертельное ДТП произошло в 7 микрорайоне Актау, напротив ресторана Montana Blanca, в ночь с 10 на 11 ноября.

В результате наезда на пешехода скончался неизвестный 27-летний мужчина азиатской наружности.

В эту же ночь был совершён ещё один наезд на пешехода.

Это произошло напротив здания военкомата в 24 микрорайоне. В результате наезда пострадал мужчина 1998 года рождения. У него были диагностированы ЗЧМТ, СГМ, переломы ноги и руки. Пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика