Сотрудники полиции Мангистау эвакуировали детей и инвалидов из-за пожара в доме

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В ведомстве отметили, что информация о задымлении в квартирах в доме №101 в 23 микрорайоне поступила в ночь с 11 на 12 ноября.
- Сотрудники батальона патрульной полиции прибыли на место происшествия до приезда пожарных. Приехав на место, на улице стояли женщины, которые, в панике выбежав сами, оставили детей дома. Не дожидаясь пожарных, они сразу же ринулись спасать детей и инвалидов. Почти весь подъезд на руках вынесли. Позже стало известно, что на третьем этаже произошло замыкание электропроводки, - рассказали в пресс-службе ведомства.
В спасательной операции участвовали заместитель командира взвода службы батальона патрульной полиции (БПП) управления полиции Актау, лейтенант Али Узакбаев, инспектор БПП, младший лейтенант Асхан Барышев, ротный БПП, капитан полиции Ергали Искаков и сержант полиции Тулеген Кенжебеков.
- Сотрудники батальона патрульной полиции прибыли на место происшествия до приезда пожарных. Приехав на место, на улице стояли женщины, которые, в панике выбежав сами, оставили детей дома. Не дожидаясь пожарных, они сразу же ринулись спасать детей и инвалидов. Почти весь подъезд на руках вынесли. Позже стало известно, что на третьем этаже произошло замыкание электропроводки, - рассказали в пресс-службе ведомства.
В спасательной операции участвовали заместитель командира взвода службы батальона патрульной полиции (БПП) управления полиции Актау, лейтенант Али Узакбаев, инспектор БПП, младший лейтенант Асхан Барышев, ротный БПП, капитан полиции Ергали Искаков и сержант полиции Тулеген Кенжебеков.