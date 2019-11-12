Сотрудники полиции Мангистау эвакуировали детей и инвалидов из-за пожара в доме

В ведомстве отметили, что информация о задымлении в квартирах в доме №101 в 23 микрорайоне поступила в ночь с 11 на 12 ноября.- Сотрудники батальона патрульной полиции прибыли на место происшествия до приезда пожарных. Приехав на место, на улице стояли женщины, которые, в панике выбежав сами, оставили детей дома. Не дожидаясь пожарных, они сразу же ринулись спасать детей и инвалидов. Почти весь подъезд на руках вынесли. Позже стало известно, что на третьем этаже произошло замыкание электропроводки, - рассказали в пресс-службе ведомства.В спасательной операции участвовали заместитель командира взвода службы батальона патрульной полиции (БПП) управления полиции Актау, лейтенант Али Узакбаев, инспектор БПП, младший лейтенант Асхан Барышев, ротный БПП, капитан полиции Ергали Искаков и сержант полиции Тулеген Кенжебеков.