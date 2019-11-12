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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:23

Просмотров: 270

Сотрудники полиции Мангистау эвакуировали детей и инвалидов из-за пожара в доме

В ночь с 11 на 12 ноября в доме №101 в 23 микрорайоне произошёл пожар. Сотрудники полиции Мангистау до приезда пожарных эвакуировали детей и инвалидов. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

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В ведомстве отметили, что информация о задымлении в квартирах в доме №101 в 23 микрорайоне поступила в ночь с 11 на 12 ноября.

- Сотрудники батальона патрульной полиции прибыли на место происшествия до приезда пожарных. Приехав на место, на улице стояли женщины, которые, в панике выбежав сами, оставили детей дома. Не дожидаясь пожарных, они сразу же ринулись спасать детей и инвалидов. Почти весь подъезд на руках вынесли. Позже стало известно, что на третьем этаже произошло замыкание электропроводки, - рассказали в пресс-службе ведомства.



В спасательной операции участвовали заместитель командира взвода службы батальона патрульной полиции (БПП) управления полиции Актау, лейтенант Али Узакбаев, инспектор БПП, младший лейтенант Асхан Барышев, ротный БПП, капитан полиции Ергали Искаков и сержант полиции Тулеген Кенжебеков.



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Комментарии ( 1 )

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e.zh_k.a (Посетители) Сегодня, 12:53
Как могли оставить детей???? у матерей обычно первый инстинкт спасти детей, а не самих себя.
 
 

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