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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 17:35

Просмотров: 956

Стихийная свалка загорелась в районе промзоны в Актау

Площадь горения составила около 150 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям по Мангистауской области.

Скрниншот видеоматериала
Горение мусора произошло сегодня, 12 ноября, примерно в 15:30.

Загорелась стихийная свалка на территории промзоны в районе насосной станции №5.

По данным ДЧС области, в происшествии никто не пострадал.

Пожар всё ещё ликвидируют, на месте работают 10 человек личного состава и две единицы техники.

По информации пользователей Lada.kz, горит свалка, которую организовало ТОО «Кала Жолдары» в районе промзоны №2.

- Причем им уже было выписано уведомление об устранении данной свалки, но с их стороны никаких действий не последовало. А итогом стал пожар, - сообщил пользователь Lada.kz.

Ранее в Facebook на странице директора неправительственного учреждения «Эко Мангистау» Кирилла Осина, был опубликован ответ от департамента экологии о результатах проверки в отношении ТОО «Кала Жолдары».

Стихийная свалка загорелась в районе промзоны в Актау


По итогам проверки на товарищество был наложен штраф в размере 249 470 тенге. Организации было выдано предписание об устранении нарушений.






Напомним, ранее в рубрике «Народные новости» были опубликованы фотографии стихийной свалки в районе промзоны №2.



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Комментарии ( 3 )

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leo529 (Посетители) Сегодня, 22:40
Цитата: mer
Сейчас чувствуется горелый запах в 11 мкр,тот, что постоянно присутствует почти каждый вечер и ночь.

Скорее выброс химии, хотя может и результат горения, так непонятно.
Вчера чувствовался или позавчера, впрочем как и регулярно..
 
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mer (Посетители) Сегодня, 22:23
Сейчас чувствуется горелый запах в 11 мкр,тот, что постоянно присутствует почти каждый вечер и ночь. Где то что то сжигают втихаря. Про это пишут постоянно. Не ужели никто не может найти источник или не знают? Гарь со странным оттенком,и всегда одного запаха.
 
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  • freizer
 n92 (Посетители) Сегодня, 21:00
вроде бы письмо "официальное", а столько ошибок...
 
 

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