Стихийная свалка загорелась в районе промзоны в Актау

Скрниншот видеоматериала
Горение мусора произошло сегодня, 12 ноября, примерно в 15:30.
Загорелась стихийная свалка на территории промзоны в районе насосной станции №5.
По данным ДЧС области, в происшествии никто не пострадал.
Пожар всё ещё ликвидируют, на месте работают 10 человек личного состава и две единицы техники.
По информации пользователей Lada.kz, горит свалка, которую организовало ТОО «Кала Жолдары» в районе промзоны №2.
- Причем им уже было выписано уведомление об устранении данной свалки, но с их стороны никаких действий не последовало. А итогом стал пожар, - сообщил пользователь Lada.kz.
Ранее в Facebook на странице директора неправительственного учреждения «Эко Мангистау» Кирилла Осина, был опубликован ответ от департамента экологии о результатах проверки в отношении ТОО «Кала Жолдары».
По итогам проверки на товарищество был наложен штраф в размере 249 470 тенге. Организации было выдано предписание об устранении нарушений.
Напомним, ранее в рубрике «Народные новости» были опубликованы фотографии стихийной свалки в районе промзоны №2.
Загорелась стихийная свалка на территории промзоны в районе насосной станции №5.
По данным ДЧС области, в происшествии никто не пострадал.
Пожар всё ещё ликвидируют, на месте работают 10 человек личного состава и две единицы техники.
По информации пользователей Lada.kz, горит свалка, которую организовало ТОО «Кала Жолдары» в районе промзоны №2.
- Причем им уже было выписано уведомление об устранении данной свалки, но с их стороны никаких действий не последовало. А итогом стал пожар, - сообщил пользователь Lada.kz.
Ранее в Facebook на странице директора неправительственного учреждения «Эко Мангистау» Кирилла Осина, был опубликован ответ от департамента экологии о результатах проверки в отношении ТОО «Кала Жолдары».
По итогам проверки на товарищество был наложен штраф в размере 249 470 тенге. Организации было выдано предписание об устранении нарушений.
Напомним, ранее в рубрике «Народные новости» были опубликованы фотографии стихийной свалки в районе промзоны №2.