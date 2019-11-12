В 11 микрорайоне Актау произошла дорожная авария

На дороге в 11 микрорайоне у торгового дома «Технодом» столкнулись два автомобиля марки Lexus и Toyota Camry.Очевидец заснял на видеокамеру последствия ДТП.В департаменте полиции области сообщили, что на водителя автомобиля марки Lexus составлен протокол по статье 610 Кодекса об административных правонарушениях РК. Оба автомобиля водворили на штрафстоянку.