Групповая драка несовершеннолетних в 5 микрорайоне Актау попала на видео

Инцидент произошёл 12 ноября примерно в 14:00 часов.Группа несовершеннолетних устроила потасовку, которую засняли на видео.В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области рассказали, что личности подростков, а также их родителей были установлены.- В драке никто не пострадал, обращений в больницы или клиники не поступало. Всех проверили, на учёте никто не состоял, характеристика всех несовершеннолетних — положительная. Сотрудники ювенальной полиции Актау провели разъяснительную беседу с подростками и их родителями, - сообщили в пресс-службе ведомства.По факту драки был составлен протокол по статье 435 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан (КоАП РК). Материалы будут переданы в комиссию по защите прав несовершеннолетних при акимате Актау.Мелкое хулиганство или хулиганство, предусмотренное частью первой статьи 293 Уголовного кодекса Республики Казахстан, совершенное несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, – влечет штраф на родителей или лиц, их заменяющих, в размере семи месячных расчетных показателей.