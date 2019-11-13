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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 13:18

Просмотров: 2659

Групповая драка несовершеннолетних в 5 микрорайоне Актау попала на видео

Массовая драка несовершеннолетних возле дома №35 в 5 микрорайоне попала на видеокамеры очевидцев.

Коллаж из скриншотов видеоматериала
Инцидент произошёл 12 ноября примерно в 14:00 часов.

Группа несовершеннолетних устроила потасовку, которую засняли на видео.

В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области рассказали, что личности подростков, а также их родителей были установлены.

- В драке никто не пострадал, обращений в больницы или клиники не поступало. Всех проверили, на учёте никто не состоял, характеристика всех несовершеннолетних — положительная. Сотрудники ювенальной полиции Актау провели разъяснительную беседу с подростками и их родителями, - сообщили в пресс-службе ведомства.

По факту драки был составлен протокол по статье 435 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан (КоАП РК). Материалы будут переданы в комиссию по защите прав несовершеннолетних при акимате Актау.



Для справки:
Статья 435. Хулиганство, совершённое несовершеннолетними
Мелкое хулиганство или хулиганство, предусмотренное частью первой статьи 293 Уголовного кодекса Республики Казахстан, совершенное несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, – влечет штраф на родителей или лиц, их заменяющих, в размере семи месячных расчетных показателей.



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Комментарии ( 1 )

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  • Toryn
  • бася
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:26
как обычно, одного толпой бьют в углу. Молодцы , шакальё!
 
 

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