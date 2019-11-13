Девушку сбили в Актау

Водитель автомобиля марки Renault сбил девушку в ночь с 12 на 13 ноября.Пострадавшую доставили в Мангистаускую областную больницу (МОБ) с поверхностной травмой головы и ушибами мягких тканей головы и в области крестца.- Её отпустили домой на амбулаторное лечение, госпитализация девушке не понадобилась, - отметили в пресс-службе управления здравоохранения.В пресс-службе департамента полиции области сообщили, что в отношении водителя был составлен протокол по статье 610 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан (КоАП РК). Автомобиль водворили на штрафстоянку.