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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 15:11

Просмотров: 623

Девушку сбили в Актау

Дорожно-транспортное происшествие случилось в 29А микрорайоне, напротив торгово-развлекательного центра AK KALA MALL. Был совершён наезд на 28-летнюю девушку. Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.

Коллаж из скриншотов видеоматериала
Водитель автомобиля марки Renault сбил девушку в ночь с 12 на 13 ноября.

Пострадавшую доставили в Мангистаускую областную больницу (МОБ) с поверхностной травмой головы и ушибами мягких тканей головы и в области крестца.

- Её отпустили домой на амбулаторное лечение, госпитализация девушке не понадобилась, - отметили в пресс-службе управления здравоохранения.

В пресс-службе департамента полиции области сообщили, что в отношении водителя был составлен протокол по статье 610 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан (КоАП РК). Автомобиль водворили на штрафстоянку.




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Комментарии ( 3 )

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  • NataliN
 e.zh_k.a (Посетители) Сегодня, 15:59
А еще на новый год много млрд выделяют, на фиг это надо??? Лучше бы освещение на дорогах сделали бы
 
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strana.kz (Посетители) Сегодня, 15:51
и совершенно бесполезные белые полосочки!
 
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n92 (Посетители) Сегодня, 15:44
нужно освещение на все пешеходные переходы, а не эти ваши бестолковые озеленения на 1 млрд...
 
 

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