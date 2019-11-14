В Актау новорождённый младенец лишился носа

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Бакыт Бекназарова рассказала, что 7 июля 2019 года экстренно поступила в перинатальный центр и посредством кесарева сечения родила мальчика. К слову, это не первый ребенок, у неё есть две несовершеннолетние дочки.По словам матери, после рождения сына поместили в реанимацию, через три дня перевели в отделение, его состояние было стабильным, и ничего не предвещало беды.- В августе сыну вновь стало плохо, находясь в больнице, у него поднялась температура. Его перевели в реанимацию вновь и подключили к аппарату СИПАП. Там за ним смотрели две медсестры. Я считаю, что медсёстры не уследили за аппаратом, и в результате мой сын получил сильный ожог. Из-за этого он лишился носа. Я написала заявление в прокуратуру. На следующей неделе состоится судебный процесс. На руках у меня есть заключение, в котором подтверждаются мои жалобы и считаются обоснованными. Планирую требовать 10 миллионов тенге на лечение сына, так как теперь ему предстоит перенести несколько операций. На сегодняшний день он не может самостоятельно дышать, только через рубку, - рассказала Бакыт Бекназарова.Что стало причиной такой травмы, выясняют компетентные органы.«Аппарат хорошо помогает дышать, но есть и минусы. Назальные конюли, которые надевают на новорождённого, могут приводить к повреждению тканей носа, так как у новорождённых эти ткани очень нежные. Пока ребёнку не исполнится три года, хрящ не сформирован. С 29 на 30 июля 2019 года назальная конюля повредила мягкую ткань ребёнка, на носу появилась рана, и начался некроз. Заявление мамы было изучено. Все сотрудники, которые дежурили в ту ночь, были опрошены. Было установлено, что дежурный врач и медсёстры вовремя не смогли заметить и диагностировать некроз. В результате заведующая отделением, дежурный врач и медсёстры получили выговоры».По словам врачей, ребёнок лишился носа из-за нескольких факторов, в том числе по вине самой матери.- Ребёнок родился на 5,5 месяце беременности. Женщина работала кондуктором на межрайонном автобусе. У неё даже не было нормальных условий для вынашивания ребёнка. На учёт она не вставала, встала только на 24 неделе, это за две недели до родов. Никаких обследований, анализов, УЗИ - ничего не делала. Ребёнок родился с несколькими патологиями, у него врождённый порок развития, врождённая расщелина твёрдого и мягкого нёба, есть проблемы со зрением и дыханием. К тому же от матери ему передалась внутриутробная инфекция, - сказала Жамал Жаманбаева, руководитель ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр»По мнению врачей, главной причиной потери носа у малыша стало попадание кишечной инфекции в его организм после кормления грудью матерью.- Мать приходила в больницу кормить сына грудью. В один день после кормления резко ухудшилось состояние ребёнка. Было установлено, что у матери произошло расстройство стула после того, как она съела дыню и запила энергетическим напитком. Возможно, она ещё трогала грязными руками носик малыша. Недоношенность плюс все имеющиеся патологии у ребёнка и наслоение кишечной инфекции могли стать причиной этой трагедии. Конечно же, ребёнка сразу подключили к аппарату СИПАП. В этот же день у ребёнка стал чернеть нос, что и привело к его потери. Данный аппарат мы используем уже более 20 лет, и никогда подобных случаев не происходило. Согласно заключению двух челюстно-лицевых специалистов, у ребёнка диагноз Нома. Это и есть инфекция, которая приводит к гангренозному поражению тканей лица, - говорит Жамал Жаманбаева.Руководитель перинатального центра уверила, что аппарат СИПАП никак не может привести к приобретению данного диагноза.Также Жамал Жаманбаева отметила, что нос подлежит восстановлению, но на это потребуется несколько лет.- Ребёнку предстоит несколько операций, но для этого нужно чтобы он немного подрос. Первую операцию по восстановлению нёба ему проведут в три месяца, потом в шесть лет сделают операцию на нос. Окончательная операция ребёнку предстоит в 14 лет. Все операции ему будут делать по квоте, - отметила Жамал Жаманбаева.-аппарат представляет собой небольшой компрессор, в который подает постоянный поток воздуха под определённым давлением в дыхательные пути через гибкую трубку и герметичную носовую маску. Таким образом, он не даёт дыхательным путям смыкаться и блокировать поступление воздуха (и необходимого организму кислорода).(старые названия — Водяной рак, Антонов огонь лица, Noma, Cancer aquaticus) — гангренозное заболевание, ведущее к разрушению тканей лица, в особенности рта и щёк. Нома представляет собой распространение патологического процесса язвенно-некротического гингивита на слизистую щёк, что приводит к очень быстрому разрушению мягких тканей, выпадению зубов и обнажению обширных поверхностей челюстей. Нома начинается как язва с некротизированным дном или как язва, берущая начало на десне верхней челюсти.[/hide]Фото предоставили родители ребёнка