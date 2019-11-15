В Жанаозене изъяли крупную партию марихуаны

Мешки с марихуаной. Фото из достоверного источника
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции региона 11 ноября примерно в 16:00 задержали 37-летнего мужчину.
Во время обыска его дома и машины обнаружено и изъято несколько мешков с марихуаной общим весов 18 кг 951 гр.
По данному делу ведётся досудебное расследование. Мужчина задержан и водворён в изолятор временного содержания.
Во время обыска его дома и машины обнаружено и изъято несколько мешков с марихуаной общим весов 18 кг 951 гр.
По данному делу ведётся досудебное расследование. Мужчина задержан и водворён в изолятор временного содержания.
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