В Актау родные сбитой в 11 микрорайоне женщины ищут свидетелей происшествия

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Под колеса автомобиля женщина попала 2 ноября примерно в 7:30.



По словам родственников сбитой женщины, машина наехала на неё и скрылась с места инцидента. Пострадавшая была доставлена в травматологическое отделение областной больницы с переломами.



- Мы написали заявление в полицию, но пока они не могут установить личность виновника аварии. Обращаюсь к людям, которые помнят тот день и видели происшествие, — отзовитесь! Нам очень нужна ваша помощь в качестве свидетелей, - рассказал сын пострадавшей женщины Алдияр.



Для установления всех обстоятельств аварии родные пострадавшей просят откликнуться очевидцев и лиц, владеющих записью видеорегистраторов от 2 ноября.



Свидетелей происшествия просят звонить по телефонам: 8 777 911 1904 Алдияр и 8 708 156 0847 Аманкос.