В Мангистау зафиксировано 160 фактов беременности среди несовершеннолетних

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По данным телеканала «Mańǵystaу», в Мангистауской области зафиксировано 160 фактов беременности среди подростков в возрасте от 15 до 18 лет.
Основное количество зарегистрированных фактов приходится на Жанаозен, там выявлен 31 случай, в Мунайлинском районе - 27, Бейнеуский район - 16, Каракиянский район - 12, в Актау зарегистрировано 11 случаев.
По словам специалистов винить только детей нельзя, здесь свою роль должны играть и родители, и педагоги.
- На регулярной основе ежемесячно наши специалисты проводят проверку данных всех специализированных медучреждений на предмет выявления ранней беременности. Мы постоянно проводим беседы со школьниками и студентами, говорим о вреде ранних половых отношений. Думаю, что в воспитании детей ответственны и родители. Взрослый и родной человек должен поддержать ребёнка в такой ситуации, а не угнетать его, - сказала Гульжан Муханбеткызы, начальник отдела ювенальной полиции управления полиции Актау.
Основное количество зарегистрированных фактов приходится на Жанаозен, там выявлен 31 случай, в Мунайлинском районе - 27, Бейнеуский район - 16, Каракиянский район - 12, в Актау зарегистрировано 11 случаев.
По словам специалистов винить только детей нельзя, здесь свою роль должны играть и родители, и педагоги.
- На регулярной основе ежемесячно наши специалисты проводят проверку данных всех специализированных медучреждений на предмет выявления ранней беременности. Мы постоянно проводим беседы со школьниками и студентами, говорим о вреде ранних половых отношений. Думаю, что в воспитании детей ответственны и родители. Взрослый и родной человек должен поддержать ребёнка в такой ситуации, а не угнетать его, - сказала Гульжан Муханбеткызы, начальник отдела ювенальной полиции управления полиции Актау.
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