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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:50

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В Мангистау зафиксировано 160 фактов беременности среди несовершеннолетних

Большинство случаев зафиксировано в Жанаозене и Мунайлинском районе. Об этом сообщает телеканал «Mańǵystaу».

Фото 5psy.ru
По данным телеканала «Mańǵystaу», в Мангистауской области зафиксировано 160 фактов беременности среди подростков в возрасте от 15 до 18 лет.

Основное количество зарегистрированных фактов приходится на Жанаозен, там выявлен 31 случай, в Мунайлинском районе - 27, Бейнеуский район - 16, Каракиянский район - 12, в Актау зарегистрировано 11 случаев.

По словам специалистов винить только детей нельзя, здесь свою роль должны играть и родители, и педагоги.

- На регулярной основе ежемесячно наши специалисты проводят проверку данных всех специализированных медучреждений на предмет выявления ранней беременности. Мы постоянно проводим беседы со школьниками и студентами, говорим о вреде ранних половых отношений. Думаю, что в воспитании детей ответственны и родители. Взрослый и родной человек должен поддержать ребёнка в такой ситуации, а не угнетать его, - сказала Гульжан Муханбеткызы, начальник отдела ювенальной полиции управления полиции Актау.



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