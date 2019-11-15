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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:49

Просмотров: 825

Снято не в Актау: горожане распространяют видео избиения маленького ребёнка

Видеоролик, который распространяют в социальных сетях жители Актау, был снят не в Мангистауской области. Российские средства массовой информации сообщают, событие происходит на Камчатке.

Кадр видео
В соцсетях распространяют видео, на котором зафиксировано, как неизвестная женщина ругает и бьёт маленького ребёнка по голове.

Горожане предположили, что видео снято в Актау.

По информации ИА «Кам 24», ролик был снят весной-летом этого года. Ребёнок, находился в квартире у своего 39-летнего дяди, жителя города Елизово. Дядя был официальным опекуном малыша, однако регулярно избивал его. Сейчас он является фигурантом уголовных дел за истязание ребёнка и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Материалы в отношении женщины, запечатлённой на видео, находятся в полиции. Мальчик проживает во временной семье.




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Комментарии ( 1 )

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Apmaxa (Посетители) Сегодня, 15:51
тяжко такое смотреть, руки чечаться начинают этой корове также шапалаков дать angry
 
 

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