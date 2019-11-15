Снято не в Актау: горожане распространяют видео избиения маленького ребёнка

Кадр видео
В соцсетях распространяют видео, на котором зафиксировано, как неизвестная женщина ругает и бьёт маленького ребёнка по голове.
Горожане предположили, что видео снято в Актау.
По информации ИА «Кам 24», ролик был снят весной-летом этого года. Ребёнок, находился в квартире у своего 39-летнего дяди, жителя города Елизово. Дядя был официальным опекуном малыша, однако регулярно избивал его. Сейчас он является фигурантом уголовных дел за истязание ребёнка и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Материалы в отношении женщины, запечатлённой на видео, находятся в полиции. Мальчик проживает во временной семье.
Горожане предположили, что видео снято в Актау.
По информации ИА «Кам 24», ролик был снят весной-летом этого года. Ребёнок, находился в квартире у своего 39-летнего дяди, жителя города Елизово. Дядя был официальным опекуном малыша, однако регулярно избивал его. Сейчас он является фигурантом уголовных дел за истязание ребёнка и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Материалы в отношении женщины, запечатлённой на видео, находятся в полиции. Мальчик проживает во временной семье.