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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 18:20

Просмотров: 4

Сбившему велосипедиста в пригороде Актау водителю грозит штраф или лишение водительских прав

На водителя составлен административный протокол. Автомобиль марки Lada водворён на спецстоянку. Об этом сообщила пресс-служба департамента полиции Мангистауской области.

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В полиции сообщили, что пострадавшего госпитализировали.

- Составлен административный протокол по статье 610 Кодекса об административных правонарушениях РК. Автомобиль водворён на спецстоянку. Пострадавшего госпитализировали в больницу, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистау.

Напомним, что происшествие случилось вчера, 14 ноября, примерно в 20:30 в пригороде Актау возле спортивного комплекса «Орбита».

Для справки: статья 610 КоАП РК
- Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества влечет штраф в размере сорока месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.



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