Сбившему велосипедиста в пригороде Актау водителю грозит штраф или лишение водительских прав

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В полиции сообщили, что пострадавшего госпитализировали.
- Составлен административный протокол по статье 610 Кодекса об административных правонарушениях РК. Автомобиль водворён на спецстоянку. Пострадавшего госпитализировали в больницу, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистау.
Напомним, что происшествие случилось вчера, 14 ноября, примерно в 20:30 в пригороде Актау возле спортивного комплекса «Орбита».
Для справки: статья 610 КоАП РК
- Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества влечет штраф в размере сорока месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.
- Составлен административный протокол по статье 610 Кодекса об административных правонарушениях РК. Автомобиль водворён на спецстоянку. Пострадавшего госпитализировали в больницу, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистау.
Напомним, что происшествие случилось вчера, 14 ноября, примерно в 20:30 в пригороде Актау возле спортивного комплекса «Орбита».
Для справки: статья 610 КоАП РК
- Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества влечет штраф в размере сорока месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.
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