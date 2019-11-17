Продавца в Актау оштрафовали из-за двух бутылок пива

Статья 200. Нарушение требований законодательства Республики Казахстан по реализации алкогольной продукции

1. Реализация алкогольной продукции лицам в возрасте до двадцати одного года – влечет штраф на физических лиц в размере десяти, на субъектов малого предпринимательства – в размере сорока, на субъектов среднего предпринимательства – в размере восьмидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста двадцати месячных расчетных показателей, с приостановлением действия лицензии.

2. Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влечет штраф на физических лиц в размере двадцати, на субъектов малого предпринимательства – в размере восьмидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере ста сорока, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста восьмидесяти месячных расчетных показателей, с лишением лицензии.

3. Розничная реализация алкогольной продукции, за исключением реализации в ресторанах, барах и кафе, а также на пассажирских воздушных судах, пассажирских судах морского транспорта, в вагонах-ресторанах пассажирских поездов:

с 23 до 8 часов следующего дня;

с объемной долей этилового спирта свыше тридцати процентов с 21 до 12 часов следующего дня - влечет штраф на физических лиц в размере десяти, на субъектов малого предпринимательства – в размере сорока, на субъектов среднего предпринимательства – в размере восьмидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста двадцати месячных расчетных показателей, с приостановлением действия лицензии.

4. Действие, предусмотренное частью третьей настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влечет штраф на физических лиц в размере двадцати, на субъектов малого предпринимательства – в размере восьмидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере ста сорока, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста восьмидесяти месячных расчетных показателей, с лишением лицензии.

В специализированном административном суде Актау рассмотрели дело в отношении продавца одного из магазинов города.25 октября он продал две бутылки пива подростку 2002 года рождения.Постановлением суда продавец был признан виновным по части 1 статьи 200 Кодекса об административных правонарушениях РК. Нарушителя оштрафовали на 40 МРП (101 тысяча тенге) и приостановили лицензию на соответствующий вид деятельности на месяц.Постановление суда не вступило в законную силу.