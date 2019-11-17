«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 17 Ноября
+6...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 388.07 KZT
  • €1 = 427.54 KZT
  • 1 RUB = 6.08 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 11:28

Просмотров: 3920

Полицейского ударили камнем по голове в Мангистау

Сотрудника полиции ударили камнем по голове во время исполнения служебных обязанностей. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Скриншот видеоматриала
Инцидент произошёл 15 ноября примерно в 21:30. На трассе Актау - Шетпе - Бейнеу водитель Toyota Camry не справился с управлением и совершил опрокидывание своего автомобиля.

В это время после сдачи дневной смены со своего маршрута возвращался полицейский патруль. Лейтенант полиции, увидев дорожно-транспортное происшествие, решил помочь пострадавшим.

- На сотрудника правоохранительных органов беспричинно и в агрессивной форме напал водитель попавшего в ДТП транспорта. Лейтенанта полиции ударили камнем по голове. Сотрудник был вынужден обратиться в центральную районную больницу села Шетпе. Водитель автомобиля Toyota Camry также обратился в медицинское учреждение. В результате ДТП он получил закрытую черепно-мозговую травму (ЗЧМТ), сотрясение головного мозга (СГМ) и ушиб грудной клетки, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудник полиции и попавший в ДТП водитель прошли медицинское освидетельствование.

- Согласно ему, водитель Toyota Camry находился в алкогольном опьянении, вызванным употреблением алкоголя и каннабиноидных препаратов. Сотрудник полиции находился в трезвом состоянии. Факт произошедшего был зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) по части 1 статьи 380 Уголовного кодекса Республики Казахстан (УК РК). В отношении нарушителя была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - заключили в департаменте полиции области.



Для справки:
Статья 380. Применение насилия в отношении представителя власти
1. Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих служебных обязанностей либо из мести за выполнение служебных обязанностей – наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
2. Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении лиц, указанных в части первой настоящей статьи, –

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

3. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное:
1) в отношении двух или более лиц;
2) в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника;
3) с особой жестокостью;
4) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;
5) с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение;
6) неоднократно;
7) в отношении заведомо несовершеннолетнего лица;
8) в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков;
9) в местности, где объявлено чрезвычайное положение, или зоне проведения антитеррористической операции, – наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
sergofan (Посетители) Сегодня, 14:40
Цитата: нашевсе
Где обещанные постоянно работающие видеорегистраторы на патрульных машинах и сотрудниках? Не возникало бы необходимости оправдываться, если бы контроль был соответствующий. Или они типа сдали смену и выключили аппаратуру?

Им бы тогда капец был полный! Как жЫть-то теперь? Потому и не включают.)) А надо бы сделать так, чтобы у полицейских вообще не было возможности выключать регистраторы. Типа программно включили при выдаче и все, пока не сдадут-нельзя выключить. Видно руководство в этом не заинтересовано, потому как в курсе всей кухни, ибо сами оттуда вышли.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Papirosso
  • Tomiris_2014
  • sergofan
 нашевсе (Посетители) Сегодня, 12:28
А почему автор видео говорит, что патрульная машина стукнула Тойоту Камри и опрокинула ее?
Правда патрулька целая, спереди незначительные царапины и номер погнут немного. Вмятин, которые бывают от столкновений нет.
Но в любом случае это не повод ударять сотрудника камнем. Совсем уже что ли?

П.С. Где обещанные постоянно работающие видеорегистраторы на патрульных машинах и сотрудниках? Не возникало бы необходимости оправдываться, если бы контроль был соответствующий. Или они типа сдали смену и выключили аппаратуру?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Tomiris_2014
 Имярек (Посетители) Сегодня, 12:17
На полицейской машине не видно ни каких повреждений, вмятин, кроме мятого номера...
Действительно где сотрудник ДПС?
1.39... припугнул. question

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Papirosso
  • Tomiris_2014
 motor (Посетители) Сегодня, 12:04
Автор видио говорит, что полицейский сбил Камри, был выпивший и убежал!!!! А пресс-служба говорит другое, шо то не понятно здесь???
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика