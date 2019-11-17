Полицейского ударили камнем по голове в Мангистау

Инцидент произошёл 15 ноября примерно в 21:30. На трассе Актау - Шетпе - Бейнеу водитель Toyota Camry не справился с управлением и совершил опрокидывание своего автомобиля.В это время после сдачи дневной смены со своего маршрута возвращался полицейский патруль. Лейтенант полиции, увидев дорожно-транспортное происшествие, решил помочь пострадавшим.- На сотрудника правоохранительных органов беспричинно и в агрессивной форме напал водитель попавшего в ДТП транспорта. Лейтенанта полиции ударили камнем по голове. Сотрудник был вынужден обратиться в центральную районную больницу села Шетпе. Водитель автомобиля Toyota Camry также обратился в медицинское учреждение. В результате ДТП он получил закрытую черепно-мозговую травму (ЗЧМТ), сотрясение головного мозга (СГМ) и ушиб грудной клетки, - сообщили в пресс-службе ведомства.Сотрудник полиции и попавший в ДТП водитель прошли медицинское освидетельствование.- Согласно ему, водитель Toyota Camry находился в алкогольном опьянении, вызванным употреблением алкоголя и каннабиноидных препаратов. Сотрудник полиции находился в трезвом состоянии. Факт произошедшего был зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) по части 1 статьи 380 Уголовного кодекса Республики Казахстан (УК РК). В отношении нарушителя была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - заключили в департаменте полиции области.1. Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих служебных обязанностей либо из мести за выполнение служебных обязанностей – наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.2. Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении лиц, указанных в части первой настоящей статьи, –наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.3. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное:1) в отношении двух или более лиц;2) в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника;3) с особой жестокостью;4) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;5) с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение;6) неоднократно;7) в отношении заведомо несовершеннолетнего лица;8) в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков;9) в местности, где объявлено чрезвычайное положение, или зоне проведения антитеррористической операции, – наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет.