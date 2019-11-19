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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 11:26

Просмотров: 459

Родственник одного из участников аварии в Мангистау ищет свидетелей происшествия

Дорожно-транспортное происшествие случилось 17 ноября. Свидетелей аварии ищет Нурсултан Сарыбаев, родственник одного из участников ДТП.

Фото предоставлено Нурсултаном Сарыбаевым
Инцидент произошел в районе Промзоны №6, на трассе Актау-Баянды.

Родственник одного из участников аварии в Мангистау ищет свидетелей происшествия

Родственник одного из участников аварии в Мангистау ищет свидетелей происшествия


Столкнулись два автомобиля марок Lada Granda и Lada Largus. Родственник водителя последнего автомобиля ищет свидетелей происшествия.

Родственник одного из участников аварии в Мангистау ищет свидетелей происшествия


- Случилось все около 11:30. В обеих машинах не было видеорегистраторов. Поэтому понять не можем, кто прав, кто виноват. Пострадали оба водителя. На месте происшествия я видел бутылку водки, внутри Lada Granta - семечки, какие-то напитки. Хотелось бы выяснить, кто виноват, - сказал Нурсултан Сарыбаев.

Родственник одного из участников аварии в Мангистау ищет свидетелей происшествия

Родственник одного из участников аварии в Мангистау ищет свидетелей происшествия


Все, кто имеют информацию о данном ДТП, могут связаться по телефону: 8 778 208 18 18 (Нурсултан Сарыбаев).

Редакция ожидает официального комментария от департамента полиции Мангистауской области по данному инциденту.




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