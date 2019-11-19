Родственник одного из участников аварии в Мангистау ищет свидетелей происшествия

Инцидент произошел в районе Промзоны №6, на трассе Актау-Баянды.Столкнулись два автомобиля марок Lada Granda и Lada Largus. Родственник водителя последнего автомобиля ищет свидетелей происшествия.- Случилось все около 11:30. В обеих машинах не было видеорегистраторов. Поэтому понять не можем, кто прав, кто виноват. Пострадали оба водителя. На месте происшествия я видел бутылку водки, внутри Lada Granta - семечки, какие-то напитки. Хотелось бы выяснить, кто виноват, - сказал Нурсултан Сарыбаев.Все, кто имеют информацию о данном ДТП, могут связаться по телефону: 8 778 208 18 18 (Нурсултан Сарыбаев).Редакция ожидает официального комментария от департамента полиции Мангистауской области по данному инциденту.