Момент столкновения кареты скорой помощи и легкового автомобиля попал на видео в Актау

Дорожно-транспортное происшествие случилось 19 ноября в 12:55.На перекрестке между 26, 27, 28 и 28А микрорайонами легковой автомобиль столкнулся с каретой Скорой помощи.На кадрах видео видно, что «скорая» проехала на красный сигнал светофора с включенными проблесковыми маячками.Редактор ожидает официального комментария от департамента полиции и управления здравоохранения Мангистауской области.