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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 09:25

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В Актау в аварии с участием кареты скорой помощи пострадали четыре женщины

Среди пострадавших — врач скорой медицинской помощи. Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.

На месте происшествия. Фото очевидцев
Дорожно-транспортное происшествие с участием кареты скорой помощи произошло вчера, 19 ноября, в 12:55.

В результате аварии пострадали четыре человека.

- У пострадавшей 1993 года рождения диагностировали закрытую черепно-мозговую травму (ЗЧМТ) и сотрясение головного мозга (СГМ). Ее и пострадавших 1999 и 1998 годов рождения с ушибами голеностопного и коленного суставов доставили в Мангистаускую областную больницу. Среди пострадавших - медицинский работник. В аварии она получила ЗЧМТ, СГМ и ушиб грудной клетки, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения области.

Как отметили в управлении, водитель скорой помощи торопился на вызов и на дороге его пропускали все, кроме водителя легкового автомобиля, который утверждает, что звук сирены послышался ему издалека, и он думал, что успеет проехать. В это время и произошло столкновение.

- В деталях произошедшего разбираются в дорожно-патрульной полиции. О принятых мерах сообщат в правоохранительных органах, - подытожили в пресс-службе управления здравоохранения.

Напомним, вчера, 19 ноября, на видео попал момент столкновения легкового автомобиля и кареты скорой помощи. На кадрах видно, что «скорая» едет с включенными проблесковыми маячками.



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