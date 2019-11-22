В Актау полицейские разыскивают пострадавших от рук мошенников

Следственным управлением департамента полиции Мангистауской области проводится досудебное расследование по пункту 2 части 4 статьи 190 Уголовного Кодекса РК в отношении Адиловой Гульмиры Амандыккызы, 14.07.1969 года рождения, Байлиевой Айнур Дарбановны, 09.12.1974 года рождения, Данияра Жандоса Даниярулы, 02.11.1982 года рождения.Трое подозреваемых взяты под стражу. Пострадавших от их рук просят обратиться в полицию.- Потерпевших в результате мошеннических действий лиц просим обратиться по телефонам: 8 (7292) 47-42-84 или 8 (778) 121-39-99, – сообщили в пресс-службе департамента.