Полицейские Мангистау выявили 80 фактов незаконной перевозки пассажиров

Статья 463. Занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без соответствующей регистрации, разрешения или направления уведомления

1. Занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без регистрации, разрешения, а равно ненаправление уведомления в случаях, когда регистрация, разрешение, направление уведомления обязательны, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, – влекут штраф на физических лиц в размере пятнадцати, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере двадцати пяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере сорока, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста пятидесяти месячных расчетных показателей, с конфискацией предметов и (или) орудия совершения административных правонарушений либо без таковой, а занятие предпринимательской или иной деятельностью без лицензии дополнительно влечет конфискацию дохода (дивидендов), денег, ценных бумаг, полученных вследствие административного правонарушения.

2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влекут штраф на физических лиц в размере тридцати, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере пятидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере восьмидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере пятисот месячных расчетных показателей, с конфискацией предметов и (или) орудия совершения административного правонарушения, а занятие предпринимательской или иной деятельностью без лицензии дополнительно влечет конфискацию дохода (дивидендов), денег, ценных бумаг, полученных вследствие административного правонарушения.

Полицейские области провели ОПМ «Такси» в связи с участившимися дорожно-транспортными происшествиями с участием пассажирского транспорта.В ходе проведения акции было выявлено 93 административных правонарушения.- Из всех нарушений 80 фактов — это незаконная предпринимательская деятельность, в частности, перевозка пассажиров. Совершенствование контроля в отношении граждан, осуществляющих перевозку пассажиров без регистрации (межрайонные, междугородные, межобластные и международные сообщения), — главный приоритет подобных мероприятий, - сказали в пресс-службе ведомства.