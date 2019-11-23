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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 14:47

Просмотров: 2562

Полицейские Мангистау выявили 80 фактов незаконной перевозки пассажиров

Оперативно-профилактическое мероприятие «Такси» прошло с 11 по 20 ноября. В общей сложности стражами правопорядка было выявлено 93 административных правонарушения. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Иллюстративное фото с сайта proavtopravo.ru
Полицейские области провели ОПМ «Такси» в связи с участившимися дорожно-транспортными происшествиями с участием пассажирского транспорта.

В ходе проведения акции было выявлено 93 административных правонарушения.

- Из всех нарушений 80 фактов — это незаконная предпринимательская деятельность, в частности, перевозка пассажиров. Совершенствование контроля в отношении граждан, осуществляющих перевозку пассажиров без регистрации (межрайонные, междугородные, межобластные и международные сообщения), — главный приоритет подобных мероприятий, - сказали в пресс-службе ведомства.

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Комментарии ( 3 )

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  • Dafik
  • alixah
  • chernayamagiya
  • vaterloo
  • ЁмоЁ
  • minus
 Ingul (Посетители) Сегодня, 18:23
Да у нас и городские автобусы незаконные.
Билетов нет. Какие налоги они платят?
Как договорились с акиматовской крышей?
Как городские власти определяют потребность в количестве необходимых автобусов для перевозок?
 
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  • мунайши73
 Банкир (Посетители) Сегодня, 15:53
А что, есть легальные таксисты?
 
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  • Князь
  • Guz
 GuF (Посетители) Сегодня, 15:26
Ай да молодцы какие
 
 

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