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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 20:04

Просмотров: 968

В Актау задержали граждан Азербайджана и Узбекистана

Двое из них оказались гражданами Азербайджана, остальные - уроженцами Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
Нарушителей задержали в районе рынка «РусКаз».

- В прямом эфире с начальником полиции нашей области к нему обратились с жалобой на нелегальных работников в районе рынка «РусКаз». Две женщины работали в одном из кафе, расположенном поблизости. Еще двое - продавали фастфуд, остальные - приобретали различный товар на рынке. Трое из задержанных находятся в приемнике-распределителе, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Троим из задержанных помогли оформить вид на жительство, на одного из них составили протокол по статье 492 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (проживание в Республике Казахстан без регистрации либо без документов, удостоверяющих личность). Также были оформлены протоколы по статье 517 КоАП РК (нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения).

Работодателей обещали привлечь к ответственности по статье 519 КоАП РК (привлечение иностранной рабочей силы и трудовых иммигрантов с нарушением законодательства Республики Казахстан).



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