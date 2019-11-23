В Актау задержали граждан Азербайджана и Узбекистана

Фото из архива Lada.kz

Нарушителей задержали в районе рынка «РусКаз».



- В прямом эфире с начальником полиции нашей области к нему обратились с жалобой на нелегальных работников в районе рынка «РусКаз». Две женщины работали в одном из кафе, расположенном поблизости. Еще двое - продавали фастфуд, остальные - приобретали различный товар на рынке. Трое из задержанных находятся в приемнике-распределителе, - сообщили в пресс-службе ведомства.



Троим из задержанных помогли оформить вид на жительство, на одного из них составили протокол по статье 492 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (проживание в Республике Казахстан без регистрации либо без документов, удостоверяющих личность). Также были оформлены протоколы по статье 517 КоАП РК (нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения).



Работодателей обещали привлечь к ответственности по статье 519 КоАП РК (привлечение иностранной рабочей силы и трудовых иммигрантов с нарушением законодательства Республики Казахстан).