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ЛАДА.kz » Происшествия

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 12:34

Просмотров: 2207

Два несовершеннолетних официанта скончались в Жанаозене от отравления угарным газом

Трое несовершеннолетних, которые, по предварительным данным, работали официантами в ресторане Жанаозена, отравились угарным газом. Двое умерли, один находится в реанимации Жанаозенской многопрофильной городской больницы. Об этом сообщили в департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистауской области.

Фото с сайта newTimes.kz
Инцидент произошёл 24 ноября в 14:30 в одном из ресторанов Жанаозена.

- Двое официантов ресторана, школьник 2006 года рождения и учащийся колледжа 2004 года рождения, скончались. Молодой человек 2003 года рождения, также учащийся колледжа, крайне тяжёлый, помещен в отделение реанимации Жанаозенской многопрофильной городской больницы в состоянии комы. Нам сообщили, что сегодня он уже приходит в сознание. По предварительным данным, пострадавшие работали официантами в ресторане «Алихан» Жанаозена. На месте происшествия ведутся следственные мероприятия, причины отравления выясняются, - прокомментировали в департаменте.



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Комментарии ( 3 )

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мунайши73 (Посетители) Сегодня, 14:17
Родителей,хозяина ресторана и тех кто там хавал и не сообщил, всё таки официанты не посудомойщики, всех на кол. Мои соболезнования.
 
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Pole (Посетители) Сегодня, 14:16
Работодателя привлечь по полной пусть теперь посидит подумает прежде чем использовать детский труд

Работодателя под суд ! Пусть посидит и подумает , о том что нельзя пользоватся детьми.
 
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Neo_242 (Посетители) Сегодня, 13:42
Не то что узень, даже в нашем городе есть общепиты где работают подростки. Это факт. А в узенье тем более. Там вообще, конкуренция зашкаливает и избыток труда огромен, особенно среди молодежи. Так что, что сказать!? Ну, отравились и что? Да ничего. На их места придут другие подростки и продолжат смену!
 
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  • мунайши73
 Имярек (Посетители) Сегодня, 13:07
Что за ужас!? 13-летний школяр, работал официантом?! А как же учеба?!
Вроде как с 15 лет разрешено и то только в кинотеатрах или детских развлекательных центрах...
Иманды болсын...

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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