Два несовершеннолетних официанта скончались в Жанаозене от отравления угарным газом

Фото с сайта newTimes.kz

Инцидент произошёл 24 ноября в 14:30 в одном из ресторанов Жанаозена.



- Двое официантов ресторана, школьник 2006 года рождения и учащийся колледжа 2004 года рождения, скончались. Молодой человек 2003 года рождения, также учащийся колледжа, крайне тяжёлый, помещен в отделение реанимации Жанаозенской многопрофильной городской больницы в состоянии комы. Нам сообщили, что сегодня он уже приходит в сознание. По предварительным данным, пострадавшие работали официантами в ресторане «Алихан» Жанаозена. На месте происшествия ведутся следственные мероприятия, причины отравления выясняются, - прокомментировали в департаменте.