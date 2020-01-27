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ЛАДА.kz » Происшествия

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 12:04

Просмотров: 1014

Сбившего на пешеходном переходе женщину водителя разыскивают полицейские Актау

Полицейские Актау разыскивают водителя автомобиля, сбившего женщину на пешеходном переходе. Пострадавшая доставлена в Мангистаускую областную больницу с множественными травмами. Об этом сообщили в управлении здравоохранения региона.

Фото с паблика Na_dorogah_Aktau
Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 27 января, около 08:40 на пешеходном переходе между 12 и 13 микрорайонами, возле департамента полиции. По данным очевидцев, водитель автомобиля после происшествия скрылся с места аварии.

- В данный момент батальоном патрульной полиции управления полиции Актау и отделом розыска управления местной полицейской службы ведутся работы по поиску водителя автомобиля, совершившего ДТП. Какая статья будет применена, будет известно после его задержания, – сообщили в пресс-службе департамента полиции области.

Как сообщили в управлении здравоохранения, 28-летняя женщина госпитализирована в областную больницу.

- У пострадавшей зафиксированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом средней трети правой голени, – сообщил Нурбол Окуов, пресс-секретарь управления здравоохранения Мангистау.



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Комментарии ( 5 )

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Имярек (Посетители) Сегодня, 13:01
не мужик трус!!!! плетью таких пороть! прилюдно

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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Сергей Алексеев (Посетители) Сегодня, 13:00
Пьяный был вот и сбежал.
 
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Ирон (Посетители) Сегодня, 12:23
Ну как так пишут весь город в камерах за каждым домом полиция все видно и они еше ишут .может какой то бак совершил наезд .
 
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  • tolk
  • Кнопочка
  • Pinochet
 Nurzhan_from_aktau (Посетители) Сегодня, 12:20
Какая статья будет применена, будет известно после его задержания


lol lol то есть, сначала нужно понять кто это...
 
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  • tolk
 Лана (Посетители) Сегодня, 12:18
Проезжала там, минут за 15-20 до этого.... подумала: вот еще один пешеходный переход, который совсем не освещён((((...
 
 

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