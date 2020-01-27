Сбившего на пешеходном переходе женщину водителя разыскивают полицейские Актау

Фото с паблика Na_dorogah_Aktau

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 27 января, около 08:40 на пешеходном переходе между 12 и 13 микрорайонами, возле департамента полиции. По данным очевидцев, водитель автомобиля после происшествия скрылся с места аварии.



- В данный момент батальоном патрульной полиции управления полиции Актау и отделом розыска управления местной полицейской службы ведутся работы по поиску водителя автомобиля, совершившего ДТП. Какая статья будет применена, будет известно после его задержания, – сообщили в пресс-службе департамента полиции области.



Как сообщили в управлении здравоохранения, 28-летняя женщина госпитализирована в областную больницу.



- У пострадавшей зафиксированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом средней трети правой голени, – сообщил Нурбол Окуов, пресс-секретарь управления здравоохранения Мангистау.