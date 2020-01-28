В посёлке Приморский-1 произошёл пожар

Вызов поступил сегодня, 28 января, примерно в 06:59. По приезду огнеборцев на территории участка №30 в посёлке Приморском-1 обнаружено горение мусора в металлическом киоске.- Возгорание ликвидировано в 07:20. Из-за пожара расплавились пластиковые окна в рядом стоящем контейнере. Пострадавших нет. Причину возгорания выясняют дознаватели. Площадь горения составила восемь квадратных метров, - рассказал Алибек Абилов.