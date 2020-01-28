На девять лет осудили жителя Актау за убийство

Статья 99 УК РК. Убийство

1. Убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, - наказывается лишением свободы на срок от восьми до 15 лет.

2. Убийство:

1) двух или более лиц;

2) лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности либо выполнением профессионального или общественного долга;

3) лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника;

4) женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;

5) совершенное с особой жестокостью;

6) совершенное способом, опасным для жизни других людей;

7) совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

8) из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством;

9) из хулиганских побуждений;

10) совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера;

11) по мотиву социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды либо кровной мести;

12) совершенное с целью использования органов или тканей потерпевшего;

13) совершенное неоднократно;

14) заведомо несовершеннолетнего лица;

15) совершенное преступной группой, а равно в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков, - наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.

Убийство произошло 3 октября прошлого года.Суд установил, что подсудимый в одном из боксов гаражного сообщества, расположенного в 28А микрорайоне, распивал спиртные напитки с потерпевшим. Между ними возник словесный конфликт, в ходе которого подсудимый ударил ножом потерпевшего два раза в область груди.От полученных травм потерпевший скончался на месте.- Приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Мангистауской области подсудимый был признан виновным по части 1 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы, - отметили в пресс-службе суда.Приговор не вступил в законную силу.