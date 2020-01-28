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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 12:06

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На девять лет осудили жителя Актау за убийство

Будучи в алкогольном опьянении мужчина нанёс два удара ножом своему знакомому. Об этом сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда.

Иллюстративное фото с сайта zakon.kz
Убийство произошло 3 октября прошлого года.

Суд установил, что подсудимый в одном из боксов гаражного сообщества, расположенного в 28А микрорайоне, распивал спиртные напитки с потерпевшим. Между ними возник словесный конфликт, в ходе которого подсудимый ударил ножом потерпевшего два раза в область груди.

От полученных травм потерпевший скончался на месте.

- Приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Мангистауской области подсудимый был признан виновным по части 1 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы, - отметили в пресс-службе суда.

Приговор не вступил в законную силу.

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