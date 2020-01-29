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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 10:57

Просмотров: 438

Генерального директора дочерней организации АО «НК «КазМунайГаз» осудили за коррупцию

Генеральный директор товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «KMG EP-Catering» был признан виновным в получении взятки. Об этом сообщили в Агентстве Республики Казахстан по противодействию коррупции.

Иллюстративное фото с сайта zakon.kz
Антикоррупционная служба Мангистауской области проводила расследование в отношении генерального директора ТОО «KMG EP-Catering» (100-процентная дочерняя организация акционерного общества (АО) «Национальная компания (НК) «КазМунайГаз»).

- Он подозревался в получении от индивидуального предпринимателя взятки в сумме 3 миллионов тенге, за положительное решение вопроса по приобретению и поставке продуктов питания и за дальнейшее покровительство, - отметили в антикоррупционном ведомстве.

Актауским городским судом 28 января генеральный директор дочерней организации был признан виновным в получении взятки.

- Он обязан выплатить штраф в размере 56 миллионов тенге. Осужденного пожизненно лишили права занимать определенные должности на государственной службе, - подытожили в антикоррупционной службе.



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Комментарии ( 1 )

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ABCD (Посетители) Сегодня, 11:21
А что это не уголовная статья разве? По моему с конфискацией! Так господа судьи коррупцию не победить! Он сто раз брал на сто первый попался,откупиться и дальше брать будет! Судью на мыло!
 
 

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