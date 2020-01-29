Генерального директора дочерней организации АО «НК «КазМунайГаз» осудили за коррупцию

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Антикоррупционная служба Мангистауской области проводила расследование в отношении генерального директора ТОО «KMG EP-Catering» (100-процентная дочерняя организация акционерного общества (АО) «Национальная компания (НК) «КазМунайГаз»).



- Он подозревался в получении от индивидуального предпринимателя взятки в сумме 3 миллионов тенге, за положительное решение вопроса по приобретению и поставке продуктов питания и за дальнейшее покровительство, - отметили в антикоррупционном ведомстве.



Актауским городским судом 28 января генеральный директор дочерней организации был признан виновным в получении взятки.



- Он обязан выплатить штраф в размере 56 миллионов тенге. Осужденного пожизненно лишили права занимать определенные должности на государственной службе, - подытожили в антикоррупционной службе.