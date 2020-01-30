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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 15:00

Просмотров: 705

Труп мужчины обнаружили в Мунайлинском районе Мангистауской области

О предположительных обстоятельствах смерти рассказал брат погибшего мужчины. Подозреваемого в совершении убийства водворили в изолятор временного содержания (ИВС) Мунайлинского района. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Иллюстративное фото с сайта zakon.kz
В редакцию Lada.kz обратился житель Мангистауской области Рабатдин Джарбулов.

Мужчина утверждает, что его брата убили 17 января неизвестные лица. По словам Рабатдина, убийство произошло на территории одной из промышленных зон, расположенной в районе бывшего сернокислотного завода (СКЗ).

- Его не просто убили, его зверски избивали. И в ход шли не только руки и ноги. Мне сообщили о смерти брата 17 января в полуденное время. Убили его в ночь с 16 на 17 января. Я разговаривал с теми, кто работал с братом, они сообщили, что мой брат умер не во время драки. Он был еще жив, когда к нему подошел один из коллег. Но он не оказал ему помощь, я не знаю, по какой причине. Может быть, испугался или подумал, что с братом все в порядке. Но он наверняка кричал от боли. Я видел тело брата в морге - живого места нет, ребра сломаны с двух сторон. Мне бы хотелось знать, понесет ли ответственность компания, в которой трудился мой брат. Может ли это считаться смертью на производстве? Хочу, чтобы все причастные к инциденту понесли ответственность, - рассказал Рабатдин Джарбулов.

Рабатдин Джарбулов не упомянул название компании, так как не знает его. С руководством организации, где работал его брат, Рабатдин планирует встретиться сегодня, 30 января.

В департаменте полиции области сообщили, что информация об обнаруженном трупе мужчины поступила 17 января.

В пресс-службе ведомства отметили, что по данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 106 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (УК РК).

- Подозреваемый водворен в ИВС. Назначены соответствующие экспертизы, - пояснили в пресс-службе ведомства.

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Комментарии ( 2 )

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  • vaterloo
 e.zh_k.a (Посетители) Сегодня, 15:30
А подозреваемый точно был один? так избить человека, что он умер. Соболезную родным умершего
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Кнопочка
  • arelav_74
  • vaterloo
 132131212 (Посетители) Сегодня, 15:14
Он был еще жив, когда к нему подошел один из коллег. Но он не оказал ему помощь, я не знаю, по какой причине. Может быть, испугался

Это большая проблема нашего нынешнего общества. Когда человека на виду у всех избивают или убивают, а люди как ни в чем не бывало пытаются пройти мимо, лижбы их не касалось...
 
 

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