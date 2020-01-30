Труп мужчины обнаружили в Мунайлинском районе Мангистауской области

Статья 106 УК РК. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

1. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью - наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок.

2. То же деяние, совершенное:

1) в отношении двух или более лиц;

2) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением профессионального или общественного долга;

3) в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника;

4) с особой жестокостью;

5) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

6) из корыстных побуждений, а равно по найму;

7) из хулиганских побуждений;

8) по мотиву социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды;

9) с целью использования органов или тканей потерпевшего;

10) неоднократно;

11) в отношении заведомо несовершеннолетнего,

12) в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков, - наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего либо совершенные преступной группой, - наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

В редакцию Lada.kz обратился житель Мангистауской области Рабатдин Джарбулов.Мужчина утверждает, что его брата убили 17 января неизвестные лица. По словам Рабатдина, убийство произошло на территории одной из промышленных зон, расположенной в районе бывшего сернокислотного завода (СКЗ).- Его не просто убили, его зверски избивали. И в ход шли не только руки и ноги. Мне сообщили о смерти брата 17 января в полуденное время. Убили его в ночь с 16 на 17 января. Я разговаривал с теми, кто работал с братом, они сообщили, что мой брат умер не во время драки. Он был еще жив, когда к нему подошел один из коллег. Но он не оказал ему помощь, я не знаю, по какой причине. Может быть, испугался или подумал, что с братом все в порядке. Но он наверняка кричал от боли. Я видел тело брата в морге - живого места нет, ребра сломаны с двух сторон. Мне бы хотелось знать, понесет ли ответственность компания, в которой трудился мой брат. Может ли это считаться смертью на производстве? Хочу, чтобы все причастные к инциденту понесли ответственность, - рассказал Рабатдин Джарбулов.Рабатдин Джарбулов не упомянул название компании, так как не знает его. С руководством организации, где работал его брат, Рабатдин планирует встретиться сегодня, 30 января.В департаменте полиции области сообщили, что информация об обнаруженном трупе мужчины поступила 17 января.В пресс-службе ведомства отметили, что по данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 106 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (УК РК).- Подозреваемый водворен в ИВС. Назначены соответствующие экспертизы, - пояснили в пресс-службе ведомства.