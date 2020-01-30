Труп мужчины обнаружили в Мунайлинском районе Мангистауской области

Иллюстративное фото с сайта zakon.kz
В редакцию Lada.kz обратился житель Мангистауской области Рабатдин Джарбулов.
Мужчина утверждает, что его брата убили 17 января неизвестные лица. По словам Рабатдина, убийство произошло на территории одной из промышленных зон, расположенной в районе бывшего сернокислотного завода (СКЗ).
- Его не просто убили, его зверски избивали. И в ход шли не только руки и ноги. Мне сообщили о смерти брата 17 января в полуденное время. Убили его в ночь с 16 на 17 января. Я разговаривал с теми, кто работал с братом, они сообщили, что мой брат умер не во время драки. Он был еще жив, когда к нему подошел один из коллег. Но он не оказал ему помощь, я не знаю, по какой причине. Может быть, испугался или подумал, что с братом все в порядке. Но он наверняка кричал от боли. Я видел тело брата в морге - живого места нет, ребра сломаны с двух сторон. Мне бы хотелось знать, понесет ли ответственность компания, в которой трудился мой брат. Может ли это считаться смертью на производстве? Хочу, чтобы все причастные к инциденту понесли ответственность, - рассказал Рабатдин Джарбулов.
Рабатдин Джарбулов не упомянул название компании, так как не знает его. С руководством организации, где работал его брат, Рабатдин планирует встретиться сегодня, 30 января.
В департаменте полиции области сообщили, что информация об обнаруженном трупе мужчины поступила 17 января.
В пресс-службе ведомства отметили, что по данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 106 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (УК РК).
- Подозреваемый водворен в ИВС. Назначены соответствующие экспертизы, - пояснили в пресс-службе ведомства.
Для справки:
Мужчина утверждает, что его брата убили 17 января неизвестные лица. По словам Рабатдина, убийство произошло на территории одной из промышленных зон, расположенной в районе бывшего сернокислотного завода (СКЗ).
- Его не просто убили, его зверски избивали. И в ход шли не только руки и ноги. Мне сообщили о смерти брата 17 января в полуденное время. Убили его в ночь с 16 на 17 января. Я разговаривал с теми, кто работал с братом, они сообщили, что мой брат умер не во время драки. Он был еще жив, когда к нему подошел один из коллег. Но он не оказал ему помощь, я не знаю, по какой причине. Может быть, испугался или подумал, что с братом все в порядке. Но он наверняка кричал от боли. Я видел тело брата в морге - живого места нет, ребра сломаны с двух сторон. Мне бы хотелось знать, понесет ли ответственность компания, в которой трудился мой брат. Может ли это считаться смертью на производстве? Хочу, чтобы все причастные к инциденту понесли ответственность, - рассказал Рабатдин Джарбулов.
Рабатдин Джарбулов не упомянул название компании, так как не знает его. С руководством организации, где работал его брат, Рабатдин планирует встретиться сегодня, 30 января.
В департаменте полиции области сообщили, что информация об обнаруженном трупе мужчины поступила 17 января.
В пресс-службе ведомства отметили, что по данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 106 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (УК РК).
- Подозреваемый водворен в ИВС. Назначены соответствующие экспертизы, - пояснили в пресс-службе ведомства.
Для справки: