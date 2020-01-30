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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 15:05

Просмотров: 477

Учительница в Актау заболела корью

Инфекционное заболевание обнаружили у преподавателя средней общеобразовательной школы №12. Учебное заведение закрывать на карантин не будут, так как на сегодняшний день заболел только один человек - преподаватель. Об этом сообщили в городском отделе образования.

Иллюстративное фото с сайта zakon.kz
В редакцию Lada.kz обратились родители учащихся школы №12.

Они опасаются за здоровье своих детей.

В городском отделе образования прокомментировали ситуацию, отметив, что из-за наличия только одного больного - преподавателя учебного заведения - школу закрывать на карантин не будут.

- Заболевший учитель – единичный случай на сегодняшний день. Среди других участников учебно-воспитательного процесса случаев заболевания на данный момент не выявлено. Так как учитель приступила к работе в этой школе 14 января, мы не владеем информацией о ее вакцинации, - пояснили в городском отделе образования.

В связи с недомоганием преподаватель обратилась в медицинское учреждение и ей был открыт больничный лист с 27 января.

- Во второй половине того же дня администрация школы получила извещение из городского управления контроля качества и безопасности товаров и услуг о том, что большинство учащихся не нуждаются в повторной вакцинации, если они уже дважды получали ее до этого. На сегодняшний день привито 80% педагогического состава и технического персонала, - подытожили в городском управлении образования.



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