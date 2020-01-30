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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:53

Просмотров: 1483

Восьмилетний ребенок скончался в Актау с подозрением на менингит

В детской инфекционной больнице Актау 29 января скончался мальчик 2012 года рождения. В управлении контроля качества и безопасности товаров и услуг Актау сообщили, что есть подозрение на менингит, но лабораторного подтверждения менингококковой инфекции еще пока нет. Через несколько дней будет установлена причина смерти ребенка.

Фото Informburo.kz
Асима Жарылгасова, руководитель контроля качества и безопасности товаров и услуг Актау, рассказала, что несчастный случай произошел 29 января в детской инфекционной больнице Актау.

- Ребенок проживал в Мунайлинском районе. Во вторник, 28 января, он поступил в больницу. У него было молниеносное течение. На следующий день мальчик умер. Лабораторного подтверждения менингококковой инфекции еще пока нет. Через несколько дней будет установлена причина смерти ребенка. Ребенок занимался в спортивном зале «Олимпус». Там уже все мероприятии проведены, обследованы дети и взрослые, кто контактировал с мальчиком, - сказала Асима Жарылгасова.



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Комментарии ( 2 )

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-1
  • Ermyndo
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serega111777 (Посетители) Сегодня, 17:38
От чего же вы его сутки целые лечили если диагноза нет ? Вот вам ФМС

Да никто его не лечил... У коллеги осенью ребенка с менингитом в 5.00 утра привезли в больницу на "скорой". Так к ним никто даже не подходил до обеда. Они просто сидели и ждали. Хотя ребенок уже начал терять сознание. Мама плакала, просила оказать им помощь. В этой семье уже был случай менингита раньше. Поэтому они знали, что кома наступает за несколько часов. Но им так и не начали помогать, пока они не заплатили...
 
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  • бася
  • Neo_454
  • татарка
  • Ermyndo
 aalleennaa69 (Посетители) Сегодня, 17:27
От чего же вы его сутки целые лечили если диагноза нет ? Вот вам ФМС
 
 

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