Восьмилетний ребенок скончался в Актау с подозрением на менингит

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Асима Жарылгасова, руководитель контроля качества и безопасности товаров и услуг Актау, рассказала, что несчастный случай произошел 29 января в детской инфекционной больнице Актау.



- Ребенок проживал в Мунайлинском районе. Во вторник, 28 января, он поступил в больницу. У него было молниеносное течение. На следующий день мальчик умер. Лабораторного подтверждения менингококковой инфекции еще пока нет. Через несколько дней будет установлена причина смерти ребенка. Ребенок занимался в спортивном зале «Олимпус». Там уже все мероприятии проведены, обследованы дети и взрослые, кто контактировал с мальчиком, - сказала Асима Жарылгасова.