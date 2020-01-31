Жителя Актау осудили за сбыт более 40 тысяч бутылок поддельного алкоголя

Фото пресс-службы ведомства

Департаментом экономических расследований по Мангистауской области завершено расследование уголовного дела в отношении торгового представителя А. по части 2 статьи 233 УК РК (приобретение с целью сбыта, а равно использование и сбыт поддельных учетно-контрольных марок).



Установлено, что А., работая торговым представителем, на основании доверенности, умышленно, из корыстных побуждений приобрел у неизвестных лиц с целью сбыта алкогольную продукцию с поддельными учетно-контрольными марками в количестве 41 879 бутылок на общую сумму 52 820 002 тенге.



- Согласно заключению специалиста, учетно-контрольные марки по изъятым 41 879 бутылкам изготовлены способом плоской (офсетно-цифровая) печати и не соответствуют по технологии производства аналогичной полиграфической продукции в РГП «Банкнотная фабрика Национального банка РК». В ходе досудебного расследования выполнены все следственные действия, направленные на полноту, объективность и всесторонность досудебного расследования. Уголовное дело было направлено в суд, - отметили в пресс-службе ведомства.



Приговором Актауского городского суда А. признан виновным по части 2 статьи 233 УК РК и ему назначено наказание в виде штрафа в размере одной тысячи месячных расчетных показателей в сумме 2 525 000 тенге. Вещественные доказательства – изъятая алкогольная продукция в количестве 41 879 бутылок обращены в доход государства.