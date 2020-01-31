«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 31 Января
+7...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 378.8 KZT
  • €1 = 417.32 KZT
  • 1 RUB = 6.02 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:15

Просмотров: 1397

Жителя Актау осудили за сбыт более 40 тысяч бутылок поддельного алкоголя

Житель Актау, работая торговым представителем, приобрел у неизвестных лиц с целью сбыта алкогольную продукцию с поддельными учетно-контрольными марками в количестве 41 879 бутылок на общую сумму 52 820 002 тенге. Об этом сообщили в пресс-службе департамента экономических расследований по Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства
Департаментом экономических расследований по Мангистауской области завершено расследование уголовного дела в отношении торгового представителя А. по части 2 статьи 233 УК РК (приобретение с целью сбыта, а равно использование и сбыт поддельных учетно-контрольных марок).

Установлено, что А., работая торговым представителем, на основании доверенности, умышленно, из корыстных побуждений приобрел у неизвестных лиц с целью сбыта алкогольную продукцию с поддельными учетно-контрольными марками в количестве 41 879 бутылок на общую сумму 52 820 002 тенге.

- Согласно заключению специалиста, учетно-контрольные марки по изъятым 41 879 бутылкам изготовлены способом плоской (офсетно-цифровая) печати и не соответствуют по технологии производства аналогичной полиграфической продукции в РГП «Банкнотная фабрика Национального банка РК». В ходе досудебного расследования выполнены все следственные действия, направленные на полноту, объективность и всесторонность досудебного расследования. Уголовное дело было направлено в суд, - отметили в пресс-службе ведомства.

Приговором Актауского городского суда А. признан виновным по части 2 статьи 233 УК РК и ему назначено наказание в виде штрафа в размере одной тысячи месячных расчетных показателей в сумме 2 525 000 тенге. Вещественные доказательства – изъятая алкогольная продукция в количестве 41 879 бутылок обращены в доход государства.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • 490
 Orion (Посетители) Сегодня, 12:23
41 879 бутылок обращены в доход государства

Если суд вынес приговор, что это вредное пойло, то оно должно быть уничтожено.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
214 (Посетители) Сегодня, 11:56
Кому лень считать - бутылку пойла он купил за 1261 тенге. Интересно, почём продавать собирался и что там за этикетка с таким ценником-то? Односолодовый 18ти летний?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Orion
  • Neo_454
 None None (Посетители) Сегодня, 11:52
Вещественные доказательства – изъятая алкогольная продукция в количестве 41 879 бутылок обращены в доход государства.


Объясните мне, как это можно сделать не продав их ???
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Neo_454
  • Placida
 Ян (Посетители) Сегодня, 11:08
штраф в размере одной тысячи месячных расчетных показателей
Такой ласковый щелчок отравителю по сути.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика