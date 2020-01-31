Бойцы Нацгвардии задержали мужчину с наркотиками в Жанаозене

Фото предоставлено пресс-службой Нацгвардии РК.

Инцидент произошел 29 января около 18:45. Во время несения патрульно-постовой службы войсковой наряд в составе начальника патруля, рядового Бейбитхана Баймурата, патрульного рядового Медеу Исламова получил сообщение из центра оперативного управления департамента полиции о том, что на площади «Тауелсіздік» неизвестный мужчина с признаки опьянения ведет себя буйно.



- Патрульные, получив ориентировку по рации, прибыли на указанное место. Мужчина, увидев, что к нему приближаются люди в полицейской форме, начал убегать в сторону домов. Бдительные и решительные действия гвардейцев позволили задержать подозреваемого. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. При наружном досмотре в присутствии понятых у подозреваемого в левом кармане куртки обнаружили спичечный коробок, в котором находилось вещество зеленого цвета со специфическим запахом. Экспертиза показала, что данное вещество является наркотическим средством марихуана,- сообщили в пресс-службе регионального командования «Батыс» Нацгвардии РК.



За проявленную бдительность и высокий профессионализм при несении службы войсковой наряд поощрен командиром воинской части 5548.