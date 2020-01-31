В гаражном обществе в Актау взорвался газовый баллон











Пожар в автомобиле – происшествие очень опасное, чрезвычайно быстротечное и разрушительное. Автомашина воспламеняется неожиданно, часто во время движения и если ничего не предпринимать в первую минуту, она, как правило, выгорает полностью за несколько минут. Поэтому при загорании автомобиля водитель должен рассчитывать свои силы и возможности, быть готовым к возможному пожару. Причем, горят не только отечественные автомобили, но и традиционно считающиеся более надежными иномарки и нередко это происходит на глазах самого владельца. Почти всегда от автомобиля остается только почерневший железный остов и двигатель, оставляя за собой не только большие материальные потери, но и унося жизни людей.



Анализ статистики показывает, что в обычной ситуации причин для пожара более чем достаточно: Самой распространенной причиной загорания является короткое замыкание электропроводки и неисправность электрооборудования в моторном отсеке. Особенно опасны искры, проскакивающие между проводами с плохой изоляцией. Источник зажигания присутствует, а горючей среды более чем достаточно: замасленный моторный отсек, горючая изоляция электропроводки, незначительные утечки в системе подачи топлива моментально образуют взрывопожароопасную концентрацию паров топлива и появление даже маленькой искры приведет к пожару.



Поэтому требование иметь в салоне автомобиля огнетушитель - не прихоть сотрудников противопожарной службы, инспекторов дорожной полиции, а необходимая мера безопасности. В каждой автомашине должен быть порошковый или углекислотный огнетушитель.



Чтобы избежать пожара необходимо: вовремя проходить ТО; устанавливать магнитолу, сигнализацию, предпусковой подогреватель двигателя только в специализированных центрах; если установлено газовое оборудование, следует периодически проходить ТО в специализированной мастерской, а в случае появления запаха газа немедленно обращаться к специалисту.



Огонь в автомобиле зарождается почти всегда под капотом мотора из-за разрыва трубопровода, подающего бензин, либо в результате загорания в карбюраторе или газовом баллоне. Первое, что необходимо сделать - это разъединить контакты, вытащив ключ из замка зажигания. Если автомашина работает на газу, закрываются два крана, расположенные в багажнике на баке с топливом. После этого направить струю огнетушителя на основание пламени; если его нет - использовать песок, землю, накидку, одежду.

Возгорание и взрыв газового баллона, установленного в гаражном обществе Энергетик на территории Промзоны №1 произошло около 14:15 сегодня, 31 января 2020 года. В результате загорелся автомобиль Mazda-6.Горевший автомобиль и гараж потушили прибывшие на место ЧП сотрудники противопожарной службы.- По прибытию к месту вызова было обнаружено горение автомашины Mazda-6. В результате пожара машина сгорела полностью, а также из-за возгорания были повреждены еще две рядом стоящие машины. Пострадавших нет. Причину и ущерб установит дежурный дознаватель, -сообщил Жасулан Айнабек.