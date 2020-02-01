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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 12:17

Просмотров: 3288

Авария на трассе Жанаозен-Кызылсай: погибли три человека

Пострадал один человек. Его доставили в Жанаозенскую многопрофильную городскую больницу. Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.

Иллюстративное фото с сайта liter.kz
Дорожно-транспортное проишествие произошло 1 февраля примерно в 07:00.

На трассе Жанаозен-Кызылсай столкнулись легковой автомобиль и трактор.

На место выехали две бригады Скорой медицинской помощи.

- Три человека скончались на месте от травм, несовместимых с жизнью, и ещё один молодой человек 1997 года рождения с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга был госпитализирован в Жанаозенскую многопрофильную городскую больницу, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения.



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Комментарии ( 2 )

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kazakhstan362 (Посетители) Сегодня, 15:58
Иманды болсын.
 
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manwyk (Посетители) Сегодня, 15:18
Под трактор,что ли, заехали?

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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Имярек (Посетители) Сегодня, 13:17
это как же так ? в чем причина ДТП? погодные условия? передавали сильный туман по области не исправность ТС? или все же человеческая глупостЬ?

иманды болсын...

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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