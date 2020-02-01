Авария на трассе Жанаозен-Кызылсай: погибли три человека

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Дорожно-транспортное проишествие произошло 1 февраля примерно в 07:00.



На трассе Жанаозен-Кызылсай столкнулись легковой автомобиль и трактор.



На место выехали две бригады Скорой медицинской помощи.



- Три человека скончались на месте от травм, несовместимых с жизнью, и ещё один молодой человек 1997 года рождения с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга был госпитализирован в Жанаозенскую многопрофильную городскую больницу, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения.