Конфликт полицейских и мужчины сняли на видео в Мангистау

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Статья 440. Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения

1. Распитие алкогольных напитков на улицах и в других общественных местах, кроме организаций торговли и общественного питания, в которых продажа алкогольных напитков на разлив разрешена местным исполнительным органом, или появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, – влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.

2. Появление в общественных местах в состоянии опьянения лиц, не достигших восемнадцати лет, а равно распитие ими алкогольных напитков – влекут штраф на родителей или лиц, их заменяющих, в размере пяти месячных расчетных показателей.

3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влекут штраф в размере десяти месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до пяти суток.

Инцидент произошёл в ночь с 31 января на 1 февраля.На пульт «102» поступил вызов о том, что возле кафе «ДОС» в селе Атамекен Мунайлинского района области мужчина в нетрезвом состоянии препятствует дорожному движению.- Мужчину задержали и отвезли в районный отдел полиции для установления личности. Было проведено освидетельствование. На кадрах видеоролика мужчина в нецензурной форме общается с посетителями кафе. В отношении нарушителя составлен протокол по статье 440 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях». После этого мужчину забрали родственники, - сообщили в пресс-службе ведомства.