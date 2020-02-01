Конфликт полицейских и мужчины сняли на видео в Мангистау

Скриншот видеоматериала
Инцидент произошёл в ночь с 31 января на 1 февраля.
На пульт «102» поступил вызов о том, что возле кафе «ДОС» в селе Атамекен Мунайлинского района области мужчина в нетрезвом состоянии препятствует дорожному движению.
- Мужчину задержали и отвезли в районный отдел полиции для установления личности. Было проведено освидетельствование. На кадрах видеоролика мужчина в нецензурной форме общается с посетителями кафе. В отношении нарушителя составлен протокол по статье 440 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях». После этого мужчину забрали родственники, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Для справки:
На пульт «102» поступил вызов о том, что возле кафе «ДОС» в селе Атамекен Мунайлинского района области мужчина в нетрезвом состоянии препятствует дорожному движению.
- Мужчину задержали и отвезли в районный отдел полиции для установления личности. Было проведено освидетельствование. На кадрах видеоролика мужчина в нецензурной форме общается с посетителями кафе. В отношении нарушителя составлен протокол по статье 440 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях». После этого мужчину забрали родственники, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!
Для справки: