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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 14:34

Просмотров: 1147

Конфликт полицейских и мужчины сняли на видео в Мангистау

На кадрах видно, как несколько полицейских пытаются успокоить нетрезвого человека. В департаменте полиции прокомментировали данный инцидент.

Скриншот видеоматериала
Инцидент произошёл в ночь с 31 января на 1 февраля.

На пульт «102» поступил вызов о том, что возле кафе «ДОС» в селе Атамекен Мунайлинского района области мужчина в нетрезвом состоянии препятствует дорожному движению.

- Мужчину задержали и отвезли в районный отдел полиции для установления личности. Было проведено освидетельствование. На кадрах видеоролика мужчина в нецензурной форме общается с посетителями кафе. В отношении нарушителя составлен протокол по статье 440 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях». После этого мужчину забрали родственники, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!



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Комментарии ( 2 )

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 hapiness (Посетители) Сегодня, 16:10
Как говориться «а что, так можно было»?
 
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Gen Oxy (Посетители) Сегодня, 15:37
Законы в нашей стране очень "скользкие"

Как известно, закон устанавливает административное наказание за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Разумеется, целью этой статьи является защита людей от вынужденного наблюдения выходок пьяного человека на улице. Но статья сформулирована таким образом, что при желании ее можно применить гораздо шире, из-за чего нередко создаются абсурдные ситуации.
Таким образом, получается, что выйти на улицу из ресторана, выпив там пару бокалов, нельзя, т.к. это является правонарушением. Разумеется, это абсурд, т.к. ночевать в ресторане вас никто не оставит и как-то нужно добираться домой.
Ну а дальше как получится...
 
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manwyk (Посетители) Сегодня, 15:16
Посмотрели, наверное,что агрессивный,думают,да ну на фиг,разнесет там всё,потом окажется,что окша жок,ничего не получишь и решили от греха...

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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manwyk (Посетители) Сегодня, 15:16
Посмотрели, наверное,что агрессивный,думают,да ну на фиг,разнесет там всё,потом окажется,что окша жок,ничего не получишь и решили от греха...

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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manwyk (Посетители) Сегодня, 15:13
Действительно,как смогли забрать домой?В вытрезвитель забирают насколько знаем.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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Рома (Посетители) Сегодня, 14:53
Мужчину задержали и отвезли в районный отдел полиции для установления личности. Было проведено освидетельствование ... После этого мужчину забрали родственники

А что, так можно было делать? burumburum
 
 

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