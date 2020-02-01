Прилетевшие из Москвы в Актау пассажиры не получили свой багаж

Инцидент произошёл 1 февраля.Прибывшие из столицы Российской Федерации люди столкнулись с проблемой. Приземлившись, они узнали, что их багаж не вылетел вместе с ними.- Сегодня утром по прибытию из Москвы в Актау багаж пассажиры не получили. Он не прилетел. Среди нас, прилетевших, несколько человек транзитников, кому-то лететь дальше. Есть моряки - им в море выходить. Представитель компании SCAT сказал, что багаж не взяли из-за перевеса по тоннажу, значит, везли какой-то коммерческий груз. Не может быть, чтобы перевесили. Прибудет багаж в понедельник ближайшим рейсом. Получается будет два багажа? Люди же этим рейсом тоже полетят, - рассказал один из пассажиров.Ергазы Жолдасов, директор международного аэропорта Актау сообщил, что багаж доставят завтрашним рейсом через Нур-Султан.- Пассажиры уехали по домам, - добавил Ергазы Жолдасов.Редакция ожидает официального комментария от авиакомпании.