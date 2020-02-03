«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 03 Февраля
+4...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 379.02 KZT
  • €1 = 417.98 KZT
  • 1 RUB = 5.99 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 12:41

Просмотров: 1727

Троих людей спасли и более 40 эвакуировали из-за пожара в жилом доме Актау

Пожар произошёл в одной из квартир в жилом доме №5а в 3Б микрорайоне Актау. Троих людей спасли, одного из них госпитализировали в областную больницу. Об этом сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

Фото и видео очевидцев
Возгорание произошло в 3Б микрорайоне в доме №5а в 01:28 часов в ночь со 2 на 3 февраля 2020 года. На четвёртом этаже жилого дома загорелась квартира.

- Звеном газодымозащитной службы спасены два человека с верхнего этажа и один человек из горящей квартиры, который был доставлен сотрудниками Скорой помощи в областную больницу. Эвакуировано из дома 40 человек. Пожар ликвидирован в 02:11. При тушении пожара задействованы четыре единицы специальной техники и 10 человек личного состава службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ, - сообщили в группе внутренних и внешних коммуникаций службы пожаротушения и аварийно- спасательных работ ДЧС Мангистауской области.




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Рома (Посетители) Сегодня, 14:46
Возгорание произошло в 01:15 часов, а пожар был ликвидирован в 02:11. Это как так? Вроде пожарное депо находится неподалеку и время ночное, а значить без пробок на дорогах. Не оперативно работают пожарники. Надо выдать строгий выговор.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика