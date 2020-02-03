Троих людей спасли и более 40 эвакуировали из-за пожара в жилом доме Актау

Возгорание произошло в 3Б микрорайоне в доме №5а в 01:28 часов в ночь со 2 на 3 февраля 2020 года. На четвёртом этаже жилого дома загорелась квартира.- Звеном газодымозащитной службы спасены два человека с верхнего этажа и один человек из горящей квартиры, который был доставлен сотрудниками Скорой помощи в областную больницу. Эвакуировано из дома 40 человек. Пожар ликвидирован в 02:11. При тушении пожара задействованы четыре единицы специальной техники и 10 человек личного состава службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ, - сообщили в группе внутренних и внешних коммуникаций службы пожаротушения и аварийно- спасательных работ ДЧС Мангистауской области.