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ЛАДА.kz » Происшествия

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 17:23

Просмотров: 1200

В Актау от уголовной ответственности освободили облившую горячим обедом ребёнка нянечку

Помощницу воспитателя детского сада №43, которая облила горячим обедом шестилетнюю девочку, освободили от уголовной ответственности. Стороны пришли к примирению. Об этом сообщили в актауском городском суде.

Иллюстративное фото
Няню и воспитателя детского сада №43, в котором почти год назад шестилетняя воспитанница получила 29 процентов ожогов тела, обвиняли по части 1 статьи 141 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей», и им могло грозить до двух лет лишения свободы.

- Данное дело относится к делам категории «небольшой тяжести» поскольку наказание предусмотрено до двух лет лишения свободы», поэтому подсудимые просили время для примирения, и потерпевшая сторона согласилась. Мы дали им на примирение 10 дней, и сегодня на процессе они пришли к примирению. В письменном порядке стороны это изложили. В связи с чем был вынесен судебный акт «Постановление о прекращении производства по данному делу и освобождение подсудимых от наказания», - сообщили в актауском городском суде.

Судом также вынесено частное постановление в отношении городского отдела образования с требованием более тщательно впредь подбирать кадры для работы в дошкольных учреждениях. В отношении заведующей садика суд постановил принять процессуальное решение.

Напомним, инцидент произошёл 13 марта этого года в детском саду №43 «Батыр» в 14 микрорайоне. Сотрудники дошкольного учреждения сообщили родителям, что на девочку разлили гуляш. Врачи оценили состояние девочки как «средней тяжести». У неё диагностировали ожог третьей степени. Ребёнок получил 29 процентов ожога тела. У неё были обожжены голова, шея, живот и ноги. Пострадавшую госпитализировали в реанимацию.

Родители девочки заявляют, что за её дочерью не уследила 72-летняя воспитатель, которая плохо слышит. Ранее суд постановил взыскать с детского сада №43 «Батыр» 800 тысяч тенге компенсации в пользу истца за причинённый моральный вред.




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Комментарии ( 2 )

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Коммунист. (Посетители) Сегодня, 20:20
Ужас!..Дети бегают как хотят, а должны сидеть за столами..Такой минталитет нет ни какой дисциплины..И!, медсестра зашла?!.. question .

Когда?!, придёт СВЕТЛОЕ "будущее"?!..
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Коммунист.
 Леська (Посетители) Сегодня, 19:08
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