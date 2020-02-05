У торгового центра «Жигер» в Актау выставили полицейское оцепление

На месте происшествия

Труп мужчины в канализационном коллекторе, по предварительным данным, обнаружили сотрудники коммунальных служб утром 5 февраля 2020 года.



- Тело ещё не вытащили. Мужчина лежит лицом вниз, в кипятке. Сейчас откачивают воду, - сообщили очевидцы.



Ожидаем подробностей от департамента полиции Мангистауской области.