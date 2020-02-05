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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 13:55

Просмотров: 3333

В Мангистауской области за сутки семь человек пострадали от укусов скорпионов

Одна из пострадавших от укусов, беременная женщина 1994 года рождения, госпитализирована в центральную районную больницу. Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.

Иллюстративное фото с сайта kaspyinfo.ru
Нападение произошло в ночь с 4 на 5 февраля на территории Мангистауской области.

Во всех семи случаях укусы зафиксированы у представительниц слабого пола.

Одна из пострадавших, беременная жительница Бейнеуского района, позвонила в Мангистаускую областную станцию скорой и неотложной медицинской помощи в половине четвертого утра.

- Прибывшая бригада скорой медицинской помощи диагностировала у неё укус скорпиона. Выяснилось, что она находится на 22 неделе беременности. Пострадавшую доставили в центральную районную больницу, - отметили в управлении здравоохранения.

Еще одна женщина 1973 года рождения, также жительница Бейнеуского района, обратилась за медицинской помощью. Третий случай укуса произошел в поселке Боранкул с девушкой 1985 года рождения.

Четвертый случай укуса скорпионом произошел в поселке Курык Каракиянского района. Пострадала женщина 1963 года рождения.

- Пятый случай произошел в Жанаозене, с девушкой 1985 года рождения. У неё диагностировали укус скорпиона в области правого запястья. Еще одна жительница города нефтяников пожаловалась на укус скорпиона. Седьмой случай также произошел в Жанаозене. Женщина 1955 года рождения вызвала в скорую. Диагноз - укус в левую подмышечную область, - подытожили в пресс-службе управления здравоохранения.



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Комментарии ( 10 )

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Леська (Посетители) Сегодня, 17:28
Что ж вы женщины... Не дали мужу облизать)))
 
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Ermyndo (Посетители) Сегодня, 17:16
M_lena,
выделено 3.5 миллиарда на борьбу со скорпионами...

АХТУНГ!
 
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ABCD (Посетители) Сегодня, 16:55
Пипец, скорпионо-вирус ! Для беременной не есть гуд.
 
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  • Ян
 tolk (Посетители) Сегодня, 16:44
В это время укус скорпиона не опасен.
 
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  • vaterloo
  • 490
 Ян (Посетители) Сегодня, 16:43
Цитата: Neo_454
Яд скорпиона для человека не смертелен

И не опасен вовсе. Я всю жизнь до старости проторчал в степи как в крытой тюрьме и кусали меня несколько раз и ничего кроме температуры 37-38 градусов на пару часов. В первый раз молодой был 21 год укусил скорпион ребята с моей вахты дали 2 стакана водки выпить-вот на следующий день я "болел" учитывая что водку пил во второй раз в жизни.))
 
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  • Ян
  • tolk
  • Seawolf
 Neo_454 (Посетители) Сегодня, 16:25
Яд скорпиона для человека не смертелен.
Нога от места удара вроде как медленно погружается в кипяток, потом тахикардия.
Через три часа всё проходит.
Прижгите место удара спичками, яд разлагается.
Можно отсосать, если жена рядом)))
 
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mer (Посетители) Сегодня, 16:09
M_lena,Как что дальше? Запрет на использование скорпионов в жизнедейтельности человека. Запретить и всё, а как, это уже пусть органы работают.
 
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  • tolk
 vlad75 (Посетители) Сегодня, 15:36
Нападение насекомых произошло в ночь с 4 на 5 февраля на территории Мангистауской области.
Прям подготовились основательно эти насекомые rofl
А с каких это пор скорпионы стали насекомыми shock
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D
1%8B
 
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бася (Посетители) Сегодня, 14:56
животные предъявляют свои права на территорию,на которой они обитали и обитают намного раньше человека
 
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  • tolk
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 M_lena (Посетители) Сегодня, 14:39
И что дальше? Каков итог статьи?
 
 

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