В Мангистауской области за сутки семь человек пострадали от укусов скорпионов

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Нападение произошло в ночь с 4 на 5 февраля на территории Мангистауской области.



Во всех семи случаях укусы зафиксированы у представительниц слабого пола.



Одна из пострадавших, беременная жительница Бейнеуского района, позвонила в Мангистаускую областную станцию скорой и неотложной медицинской помощи в половине четвертого утра.



- Прибывшая бригада скорой медицинской помощи диагностировала у неё укус скорпиона. Выяснилось, что она находится на 22 неделе беременности. Пострадавшую доставили в центральную районную больницу, - отметили в управлении здравоохранения.



Еще одна женщина 1973 года рождения, также жительница Бейнеуского района, обратилась за медицинской помощью. Третий случай укуса произошел в поселке Боранкул с девушкой 1985 года рождения.



Четвертый случай укуса скорпионом произошел в поселке Курык Каракиянского района. Пострадала женщина 1963 года рождения.



- Пятый случай произошел в Жанаозене, с девушкой 1985 года рождения. У неё диагностировали укус скорпиона в области правого запястья. Еще одна жительница города нефтяников пожаловалась на укус скорпиона. Седьмой случай также произошел в Жанаозене. Женщина 1955 года рождения вызвала в скорую. Диагноз - укус в левую подмышечную область, - подытожили в пресс-службе управления здравоохранения.